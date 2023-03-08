Manifestantes protestan en París contra la reforma a las pensiones

Miles de manifestantes marcharon en París mientras los sindicatos intensificaban su campaña para forzar un cambio radical en la política del gobierno de Emmanuel Macron sobre la reforma a las pensiones.

Los manifestantes marcharon con banderas y pancartas denunciando lo que dicen es una negativa a escuchar por parte del gobierno.

Lou Van Ryssel / Estudiante de arquitectura:

“Espero que podamos hacernos escuchar porque creo que el gobierno no está escuchando y se ha puesto tapones para los oídos durante algún tiempo”.

En el sexto día de huelga desde mediados de enero, también hubo una interrupción generalizada de los servicios de trenes de cercanías y de alta velocidad, se detuvieron las entregas de combustible y se cerraron numerosas escuelas.

Este es un momento crítico para el gobierno de Emmanuel Macron, que espera que la reforma a las pensiones sea adoptada por el parlamento a finales de este mes.

Buscando aumentar la presión sobre los legisladores para que no aumenten la edad de jubilación en dos años a 64, los sindicatos de línea más dura de Francia dijeron que esta vez habría huelgas continuas, que podrían durar días, incluso en las refinerías de petróleo y en los ferrocarriles.

Protests in France are happening as the WEF basically runs the country now. Woman police officer faints as a stone is thrown at her helmet. pic.twitter.com/EgFlyohZXm — Bushels Per Acre (@BushelsPerAcre) March 7, 2023

Propuesta de Macron de reforma a pensiones es completamente impopular

La propuesta de Macron de hacer que las personas trabajen más tiempo es profundamente impopular entre el público en general, según muestran las encuestas de opinión. Se produjeron protestas callejeras en más de 300 pueblos y ciudades.

Los principales sindicatos de Francia han actuado hasta ahora con una unidad excepcional, pero los próximos días y semanas serán una prueba de su capacidad para mantener ese frente unido.

La CFDT, ahora el sindicato más grande de Francia y generalmente de mentalidad reformista, no se ha comprometido con las huelgas continuas buscadas por la CGT de extrema izquierda, Force Ouvriere (FO) y otros.

El gobierno insiste en que su plan de reforma a las pensiones es esencial para garantizar que el sistema de pensiones no se quiebre.

Si bien el campo de Macron no tiene una mayoría absoluta en el parlamento, puede contar con el apoyo de al menos una parte del partido conservador Les Republicains.