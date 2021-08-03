Francia dará mil 500 euros a quien cambie su auto por una bicicleta

El gobierno de Francia dará mil 500 euros a las personas que decidan cambiar su auto por una bicicleta, como una medida para reducir los gases contaminantes y sus efectos nocivos en el planeta.

Lo anterior forma parte de la Ley de Clima y Resiliencia, aprobada por el Parlamento francés para luchar contra el cambio climático con iniciativas como el uso de transportes no contaminantes.

🔴 C'EST FAIT ! La loi #ClimatResilience a été définitivement adoptée par le Parlement !



Voici concrètement comment cette loi va faire entrer l'écologie dans nos vies ⤵



Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://t.co/mRVVKc84Ne pic.twitter.com/wqDtG2fU5j — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) July 20, 2021

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“La Ley del Clima extiende la prima a la conversión para la compra de una bicicleta de asistencia eléctrica o de una bicicleta de carga eléctrica a cambio de la entrega para su desguace de un auto o camioneta contaminante”, explicaron los ministros de Economía y Transporte de Francia en un comunicado.

Las personas que no tengan un auto, pero estén interesadas en tener una bicicleta eléctrica, podrán solicitar el “bono bicicleta” para recibir hasta mil euros y adquirir dicho transporte.

Esta ley ancla la ecología en nuestra sociedad, en nuestros servicios públicos, en la educación de nuestros hijos, en nuestro urbanismo, en nuestros patrones de consumo y en nuestra justicia.

Francia hará cambios sustanciales en el transporte para reducir contaminación

A través de esta ley, el gobierno de Francia planea “acelerar la transición ecológica”, por lo que también se crearán carriles exclusivos en algunas avenidas para viajes compartidos, a fin de que varias personas se trasladen en un mismo auto.

Otro de las iniciativas destacadas de esta ley tiene que ver con los viajes en avión, los cuales quedarán prohibidos cuando exista una alternativa de traslado en tren, menor a dos horas y media de camino.

C'est voté dans la loi #ClimatRésilience : les vols sans correspondances seront interdits quand il existe une alternative en train en moins de 2h30.



C'est ça, l'écologie dans nos vies.



En savoir + : https://t.co/mRVVKc84Ne pic.twitter.com/GK5r6b4K5y — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) July 24, 2021

Además, se crearán zonas para que los vehículos más contaminantes queden fuera del centro de las ciudades donde hay grandes aglomeraciones (más de 150 mil habitantes).

A partir de 2023, las familias de Francia que viven en zonas de bajas emisiones contaminantes y cuenten con pocos recursos, podrán recibir un préstamo sin intereses para que cambien su auto, por uno menos dañino para el medio ambiente.

Por otra parte, los comedores escolares deberán ofrecer un menú vegetariano al menos una vez por semana. En el caso de los supermercados, tendrán que organizarse para que una quinta parte de su superficie esté enfocada en la venta a granel y reducir así la compra de productos en empaques de plástico.

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