Francia presume exhibición de arte; “Basquiat x Warhol, pintando a cuatro manos”, luce en París.

En Francia el museo de la Fundación Louis Vuitton, ubicado en París inauguró el miércoles una exhibición de arte sobre la colaboración artística entre Jean-Michel Basquiat (1960-1988) y Andy Warhol (1928-1987) entre 1983 y 1985, que consta de más de 70 de las 160 obras que resultó de su trabajo en conjunto.

Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat se conocieron en octubre de 1982 cuando su marchante de arte, Bruno Bischofberger, los fotografió juntos. Basquiat volvió a casa y reprodujo la fotografía en menos de dos horas. Se lo llevó a Warhol, quien le propuso comenzar una colaboración.

Dieter Buchhart / Curador de arte:

“Sus temas, sus ideas eran todos diferentes que nunca volverían a ser los mismos. Pero, aún así, en algunas de las obras, es difícil distinguir las manos”.

La exposición "Basquiat x Warhol, pintando a cuatro manos" es la mayor jamás dedicada a esta singular colaboración, con más de 300 obras y documentos. Para reconstruir la escena artística del centro de Nueva York en la década de 1980, también se presentan obras individuales de cada artista.

Algunas de estas obras se encuentran entre las más grandes de sus respectivas carreras. La exposición incluye obras importantes como el lienzo de 10 metros "Máscaras africanas" (alrededor de 1984) y la escultura monumental "Diez sacos de boxeo (Última cena)" (1985-1986). Diez sacos de boxeo colgados en fila que revelan su acercamiento a la muerte: en cada uno de los sacos, el rostro de Cristo inspirado en "La Última Cena" de Leonardo da Vinci (1495-1498), dibujado por Warhol, que era creyente, con la palabra "juez" y una corona de espinas, añadida por Basquiat.

🖼️ The Louis Vuitton Foundation museum has launched an exhibition featuring the artistic collaboration between Jean-Michel Basquiat and Andy Warhol, consisting of more than 70 of the 160 pieces that resulted from their work together pic.twitter.com/v2P6OTMGqs — Reuters (@Reuters) April 4, 2023

"Basquiat x Warhol, pintando a cuatro manos" estará disponible en París hasta finales de agosto

Hay, pues, signos de una influencia recíproca de los dos artistas, a pesar de sus diferencias estéticas y artísticas. Mientras que Warhol, inspirado por Basquiat, volvió a sus primeros días como pintor, alrededor de 1961, Basquiat, por el contrario, comenzó a utilizar la serigrafía de vez en cuando en sus obras colaborativas.

Dos generaciones avanzan, dos artistas en dos etapas de sus carreras, el "Niño Radiante" de la década de 1980 en el apogeo de una carrera, en un momento en que, de manera menos llamativa que la trayectoria de Warhol, empañada por el exceso de producciones mecánicas de retratos mundanos. .

La violencia policial, los hechos de interés periodístico, los problemas sociales y el racismo se entrecruzan con la locura, el consumismo, la cultura popular y el imaginario pop en lienzos sembrados de carteles, logotipos, grafitis, letras y números.

La exposición, abierta hasta el 28 de agosto de 2023 en la Fondation Louis Vuitton de París, reúne obras nunca antes presentadas en Europa y se ha beneficiado de la contribución de varias instituciones, prestamistas y colecciones para componer la selección.