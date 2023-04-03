Polémica portada de Playboy en Francia, aparece la secretaria de Estado, Marlène Schiappa

Marlene Schiappa, secretaria de Estado francesa de Economía Social y Solidaria, será la primera política de Francia en salir en la portada de Playboy en cuya edición se habla acerca de los derechos de la mujer y el cambio climático. La portada de la revista erótica ha causado polémica y escándalo en Francia.

La actual responsable de Economía Social y Solidaria de Francia será la primera política en salir en la portada de la revista erótica, que está acompañada de una entrevista de 12 páginas en la que la misma Marlène Schiappa, quien introdujo una ley que prohíbe los silbidos y el acoso callejero, habla acerca de los derechos de las mujeres y LGBT+.

Schiappa de 40 años, quien fuera secretaria de Estado de Igualdad durante el primer mandato del presidente Emmanuel Macron y después ministra delegada de Ciudadanía, habla profundamente a cerca de temas como la libertad de las mujeres, la violencia machista y el feminismo.

La entrevista de 12 páginas se encuentra ilustrada con peculiares imágenes de Marlène Schiappa, quien será la primera política francesa en aparecer en la portada de la icónica revista erótica.

🔵INFO LE PARISIEN | Marlène Schiappa va faire la Une de Playboy



La secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire a accepté de poser pour le magazine et a accordé une interview portant sur «la liberté des femmes mais aussi le féminisme»

➡️ https://t.co/WgUzuFB5TP pic.twitter.com/fEjsjwlY2w — Le Parisien (@le_Parisien) April 1, 2023

Secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria de Francia, aceptó posar para la revista Playboy y desata polémica y escándalo

Medios locales han informado que Elisabeth Borne, primera ministra de Francia, le ha dicho a Schiappa que "no es del todo apropiado", sobre todo en los momentos en que Francia vive bajo un malestar social principalmente por una reacción negativa ante las reformas de las pensiones.

Por su parte, Marlène Schiappa se defendió y en una publicación en su cuenta verificada de Twitter, publicó que: "Defender el derecho de las mujeres a tener el control de sus cuerpos, eso está en todas partes y todo el tiempo. En Francia, las mujeres son libres. Con todo respeto a los detractores e hipócritas".

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023

Polémica en Francia por la aparición en Playboy de una de sus funcionarias

En reacción a la polémica portada de Marlène Schiappa en Playboy, Jean-Luca Melenchon, líder del partido de oposición de extrema izquierda La France Insumisa y quien quedó tercero en las elecciones presidenciales del año 2022, publicó en Twitter que: "Francia se está descarrilando".

Conforme a Le Parisien, la edición francesa de la revista Playboy con la polémica portada de Marlène Schiappa, estará disponible para su compra, a partir del 8 de abril (2023).

Marlène Schiappa dans Playboy: la majorité embarrassée pic.twitter.com/M1P6sZxh8s — BFMTV (@BFMTV) April 1, 2023

¿Qué es Playboy?

Playboy es una revista de entretenimiento para adultos que fue fundada en la ciudad de Chicago en el año de 1953, por Hugh Hefner. La icónica revista se ha expandido a Playboy Enterprises, Inc. y es una de las marcas más conocidas a nivel internacional. Además, las ediciones especiales y portadas de la revista se publican en diversas partes del mundo.