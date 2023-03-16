Aumentan protestas en Francia tras impulso a Reforma de Pensiones sin votación

Elizabeth Borne, primera ministra de Francia, utilizó el llamado artículo 49:3 de la Constitución para impulsar la Reforma de Pensiones del presidente Emmanuel Macron sin que pasará por votación en el Parlamento.

Con esta medida se garantiza que el proyecto de ley se apruebe, pero también dejó al descubierto que el gobierno de Macron no logró la mayoría necesaria en el congreso para su aprobación, lo que representó un golpe para el mandatario francés.

La polémica Reforma de Pensiones eleva la edad de jubilación para los franceses en dos años; es decir, actualmente se jubilan a los 62 años, si entra en vigor la nueva ley, la edad mínima para el retiro laboral será de 64 en Francia.

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La primera ministra fue recibida con abucheos en el parlamento y pancartas de rechazo a la Reforma de Pensiones cuando llegó a anunciar el procedimiento especial. La sesión fue suspendida en medio de gritos y discusiones de los parlamentarios.

Cuando se reanudó, Borne retomó la palabra para defender a la Reforma de Pensiones, asegurando que “no podemos apostar por el futuro de nuestras pensiones, esta reforma es necesaria”.

Aumentan protestas en Francia por Reforma de Pensiones

La medida 49:3 utilizada por el gobierno de Macron enfureció aún más a los sindicatos, los manifestantes y los partidos de oposición de izquierda que dicen que la reforma de las pensiones es injusta e innecesaria.

El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, dijo a la agencia de noticias Reuters que tal medida podría desatar "una ira incontrolable" después de semanas de huelgas y protestas en Francia.

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Cientos de manifestantes se reunieron para manifestar su descontento contra la Reforma de Pensiones, incendiaron objetos en plena calle de Francia.

"Al recurrir al 49:3, el Gobierno demuestra que no tiene una mayoría para aprobar el aplazamiento de dos años de la edad legal de jubilación", dijo en Twitter Laurent Berger, líder de la CFDT, el principal sindicato de Francia, instando a las autoridades a "escuchar a los trabajadores".

