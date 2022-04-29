En Francia alertan por ataques con jeringas en discotecas

Autoridades de Nantes, Francia alertaron a la población sobre ataques con jeringas contra jóvenes que asisten a discotecas. De acuerdo con las autoridades francesas, han recibido al menos 50 denuncias sobre estos actos.

Los denunciantes relataron que tras sentir un piquete comenzaron a sentir náuseas, vértigos y dolores, una situación que puso en alerta a la policía de Francia, a dueños de clubes nocturnos y a clientes de estos lugares.

Las autoridades indicaron que por el momento no han podido establecer la amplitud de este fenómeno, sin embargo, señalaron que ya empezó a ocasionar un clima de psicosis entre la población.

Buscan drogas en las víctimas de ataques con jeringas

Añadieron que tras realizarles estudios a los afectados por los ataque con jeringas no se encontraron rastros de drogas, ni hay denuncias por abuso sexual relacionados con estos actos. Además, especificaron que la edad de las víctimas ronda entre los 18 y 24 años.

|Reuters

Informaron que una de las sustancias que buscan entre las víctimas es el GHB, también conocida como “droga de los violadores” o “éxtasis líquido”, que es un depresor del sistema nervioso central y que en los años 60 se usaba como anestésico. Pero explicaron que esa droga solo se puede detectar en un periodo de seis horas.

El fiscal de Nantes, Renaud Gaudeul, dijo para una programa de radio local que los síntomas presentados por los jóvenes denunciantes son variados, ya que pueden ir desde sueño, vómito, pérdida de conocimiento y laguna de memoria.

Indicó que la mayoría de las víctimas eran mujeres, pero ninguna presentaba señales de abuso sexual, también descartaron contagios de VIH o hepatitis a través de los piquetes con jeringas.

Ante el aumento de estos casos, las autoridades solicitaron a los dueños de discotecas establecer un protocolo para apoyar a las posibles víctimas, y los exhortaron a que al sentir un piquete o encontrar una marca acudan a un hospital o a la policía de Francia.

