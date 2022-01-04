Francia identifica nueva variante de Covid-19 llamada IHU

Investigadores de Francia identificaron hace unas semanas una nueva variante del Covid-19, a la cual denominaron IHU. De acuerdo con el estudio, los primeros casos con esta cepa se detectaron en República del Congo en septiembre.

El Instituto Hospitalario Universitario de Marsella informó del descubrimiento de la nueva variante de Covid-19 el pasado 9 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, e indicó que nombró IHU a la cepa porque son las siglas del instituto.

“Hemos identificado nuestros primeros casos de la variante Omicron en el IHU. Tan pronto como se recibieron las muestras, las secuenciamos y fotografiamos las muestras por microscopía electrónica. Por tanto podemos mostrarte las primeras imágenes”.

Un nouveau variant COVID-19 à été détecté à l'IHU Méditerranée Infection issu de patients de Forcalquier. Il a été baptisé variant IHU et déposé sur GISAID sous le nom de B.1.640.2. pic.twitter.com/Rh3klIxy0w — IHU Méditerranée Infection (@IHU_Marseille) December 9, 2021

De esta forma, compartiron algunas fotos de la nueva variante de Covid-19 a través de su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, el Instituto Hospitalario Universitario de Marsella añadió que la variante denominada como IHU se depositó en el GISAID con el nombre de B.1.640.2.

¿Qué se sabe de la nueva variante IHU de Covid-19?

Los investigadores de Francia indicaron que el estudio aún tiene pendiente la validación por sus pares sobre la nueva variante IHU, de la que se conocen muy pocos detalles, ya que son pocos los casos registrados de contagios con dicha cepa.

Nous avons identifié à l'IHU nos premiers cas de variant Omicron. Dès réception des prélèvements, nous en avons réalisé le séquençage et nous avons photographié les prélèvements en microscopie électronique. Nous pouvons donc vous en présenter les premières images. pic.twitter.com/e63pmcVkkd — IHU Méditerranée Infection (@IHU_Marseille) December 6, 2021

El centro especializado indicó que los primeros casos se obtuvieron en la localidad de Forcalquier, en el departamento de Alpes de Alta Provenza, y explicó que tienen constancia de 12 casos más en la región de Marsella, asociados a viajes a Camerún.

También descubrieron que la nueva variante IHU tiene 46 mutaciones, más que la recién descubierta Omicron, y es una de las dos derivadas de la B.1.640 que se había localizado a finales de septiembre en la República del Congo.

Los investigadores de Francia explicaron que una de las mutaciones de la nueva variante IHU se asocia con un posible aumento de la transmisión del virus; sin embargo, no se conocen más detalles de esta cepa.

