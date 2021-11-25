Francia acusa a RU de no ayudar a combatir la migración ilegal

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha acusado al Reino Unido (RU) de no entregar suficientes recursos para ayudar a Francia a combatir la migración ilegal del Canal de la Mancha.

"La respuesta también debe venir de Gran Bretaña", dijo Darmanin el miércoles por la noche afuera de un hospital en Calais, luego del ahogamiento de 31 migrantes en el Canal de la Mancha.

Los recursos que el Reino Unido le está dando a Francia "siguen siendo mínimos en comparación con los recursos que nosotros [Francia] obviamente estamos poniendo en marcha para poner más policías, más gendarmes, más cámaras, más recursos en general", dijo Darmanin.

El ministro afirmó ante todo que los contrabandistas son los culpables ante todo de la tragedia que ocurrió el miércoles.

"Quiero decir aquí que los principales responsables de esta despreciable situación son los contrabandistas, es decir, los delincuentes que, por unos miles de euros, organizan la trata de personas desde Irak, Afganistán, África, Asia y que luego utilizan a estas personas para traer ellos a Bélgica, los Países Bajos, Francia, especialmente para cruzar el Canal e ir a Reino Unido".

Siguiendo el mismo razonamiento, Darmanin pidió más cooperación internacional para romper la red ilegal que organiza el cruce del Canal en Europa.

"Está claro que sin inteligencia, sin inteligencia internacional para ver dónde están los contrabandistas en Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Alemania o en cualquier otro lugar, no podremos luchar contra estos criminales".

Desde principios de año, se ha detenido a más de 1,500 contrabandistas. Francia arrestó a cuatro contrabandistas que sospecha están involucrados en la organización del cruce fallido el miércoles, dijo Darmanin.

"Hoy, es un gran duelo nacional por Francia, por Europa, por la humanidad, ver perecer en el mar a estas personas que están bajo el control de estos contrabandistas", dijo Darmanin.

À #Calais le Ministre de l’Intérieur @GDarmanin appelle à une « réponse internationale très dure » après la mort d’au moins 31 #migrants dans la Manche pic.twitter.com/fZ6uuo3zZz — France Bleu Nord (@fbleunord) November 24, 2021

Mueren 31 migrantes en el Canal de la Mancha

Los comentarios del minsitro del Interio de Francia se producen luego de que 31 migrantes murieron el miércoles 24 de noviembre después de que su bote volcó mientras cruzaba el Canal de la Mancha de Francia a Reino Unido.

Las víctimas incluyen cinco mueres y una niña, mientras que una persona continúa desaparecida. Aún se desconoce la identidad de los fallecidos

Este es el peor desastre registrado que involucra a migrantes en las aguas que separan ambos países.

El Canal es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y las corrientes son fuertes. Los botes sobrecargados a menudo apenas se mantienen a flote y están a merced de las olas cuando intentan llegar a las costas británicas.