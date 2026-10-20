París impone toque de queda parcial tras disturbios: ¿por qué Francia enfrenta un dilema fiscal que preocupa también a México? (VIDEO)

París entró este lunes 19 de octubre de 2026 en un toque de queda parcial después de los disturbios registrados durante el fin de semana. La medida también fue adoptada, con alcances distintos, en ciudades como Lyon, Lille, Niza y Burdeos. El escenario plantea una pregunta central: ¿cómo llegó Francia a este punto?

La crisis del Estado de bienestar en Francia y las demandas sociales

Los inconformes exigen mejoras como aumentar salarios y pensiones, frenar los recortes presupuestarios y contener el costo de la vida. No obstante, esas exigencias resultan difíciles de cumplir porque no hay dinero suficiente para atenderlas.

¿Cómo se puede sostener un llamado “Estado de bienestar” cuando crecen las demandas sociales, pero no aumenta al mismo ritmo la capacidad de financiarlas?

Reforma de pensiones y jornada de 35 horas: los factores económicos detrás del conflicto

El caso de las jubilaciones lo ilustra. En 2023, Francia tuvo que reformar la ley para aumentar de manera gradual la edad de retiro de los 62 a los 64 años. La medida respondió al crecimiento de la esperanza de vida, que alcanzó los 83 años, y a la reducción de la fuerza laboral.

A esta situación se suma una semana laboral de 35 horas. En un contexto de escasez de mano de obra y competencia internacional, el modelo exige más gasto público, más impuestos o más deuda.

