Francia confirma caso de viruela del mono en hombre que no ha viajado

Francia confirmó el primer caso de viruela del mono en un hombre de 29 años de edad que no ha viajado en los últimos meses a los países en los que circula el virus, como Reino Unido y Portugal

De acuerdo con La Dirección General de Salud de Francia el paciente está en casa aislado y cumpliendo una cuarentena de tres semanas ante la ausencia de síntomas graves por la rara enfermedad.

"Los equipos de Salud Pública Francia y de la región parisina, en contacto con el médico que ha tratado a esta persona, han abierto una investigación epidemiológica. Las personas que han estado en contacto estrecho con este paciente están siendo identificadas", precisó la Dirección General de Salud en un comunicado.

Francia reforzó la alerta para vigilar la propagación de nuevos casos de la viruela del mono que tiene síntomas similares a la varicela que crea heridas y costras sobre todo en el rostro, manos y pies.

Sería el primer caso confirmado por Francia, tras el registro de varios casos de la viruela del mono en Reino Unido, Portugal, España, Suecia e Italia, mientras que en América ya se han reportado casos en Estados Unidos y Canadá.

Reino Unido, Portugal y Bélgica reportan nuevos casos de viruela del mono

En Reino Unido el ministro de Sanidad, Sajid Javid, confirmó la detección de otros once casos de viruela del mono con lo que se eleva a 20 el número confirmado.

"La mayoría de los casos son leves, y puedo confirmar que hemos proporcionado más dosis de vacunas que son efectivas contra la viruela del mono", dijo.

Mientras que Portugal confirmó nueve cuadros nuevos en las últimas horas, lo que eleva hasta 23 los casos confirmados de la virual del mono, aunque las autoridades sanitarias no descartan un aumento porque esperan resultados de otras muestras.

El número de casos confirmados en Portugal se ha disparado desde el miércoles, cuando la DGS informó de los primeros cinco cuadros de "monkeypox".

En las últimas horas, España confirmó un total de 28 casos de viruela no humana, siete de ellos con viruela del mono y esperan los resultados de 21 personas que aún determinarán qué tipo de virus es.