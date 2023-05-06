"¡Quiero ser presidente!": Francisco García Cabeza de Vaca se destapa para las elecciones del 2024

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, anunció que buscará la presidencia rumbo a las elecciones de 2024; "No quiero ser candidato, quiero ser Presidente", exclamó.

Las elecciones 2024 se encuentran cada vez más cerca, por lo que diferentes personalidades han compartido sus aspiraciones de contender por la presidencia de la República, en esta ocasión sorprendió el destape de Francisco García Cabeza de Vaca, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y exgoberandor de Tamaulipas.

Así fue el destape de Cabeza de Vaca rumbo al 2024

El exmandatario dio a conocer la noticia ante la Reunión Plenaria con Diputados y Senadores del PAN, que se celebra en Aguascalientes, donde proyectó un video de aproximadamente 2 minutos de duración para revelar sus intenciones de contender en las próximas elecciones presidenciales de 2024.

"Es precisamente lo que voy a buscar con el apoyo no solamente de ustedes, también del pueblo de México, porque sin ellos va a ser muy difícil tumbar este régimen", expresó Cabeza de Vaca al relatar que la decisión de contener por la presidencia de la República la tomó a lado de su familia y amigos, quienes han decidió apoyarlo en todo momento de este extenuante camino.

Entre otras cosas, el ex gobernador de Tamaulipas reconoció que la situación es compleja y difícil, pues "enfrenta retos muy grandes"; sin embargo, ha decidió colaborar con la ciudadanía por el bien de México, añadió.

Cabeza de Vaca concluyó su mensaje agradeciendo las múltiples muestras de cariño que ha recibido por parte de sus compañeros y familia, adelantando que no sería un obstáculo para nadie, al contrario, pidió que se unan esfuerzos, capacidades y talentos para 'regresarle a México su libertad y su grandeza'.

Cabe resaltar que desde agosto de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal, cargos que le han válido para emitir una orden de aprehensión en su contra así como un alerta migratoria para evitar su salida del país, mismas que han sido revocadas y amparadas por los defensores del exmandatario.