¿Quién es Francisco Vásquez? El nuevo comisionado de Juchitán tras desaparición de poderes del Ayuntamiento

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal de Juchitán de Zaragoza, luego de que el Congreso estatal aprobara la desaparición de poderes del Ayuntamiento.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal confirmó el nombramiento y señaló: “He designado a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán. Cuenta con todo nuestro respaldo”.

La designación ocurrió el viernes 25 de septiembre y tiene como objetivo mantener la operación de la administración municipal durante el periodo de transición. De acuerdo con el Gobierno de Oaxaca, Vásquez deberá contribuir a garantizar la gobernabilidad, la seguridad y la prestación de los servicios públicos en el municipio.

🚨 El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, designó a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.



Sustituye al alcalde Miguel Sánchez Altamirano, acusado de extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco. pic.twitter.com/R5burA8zzf — Irving (@IrvingPineda) September 26, 2026

¿Quién es Francisco Vásquez Jiménez?

Francisco Vásquez Jiménez es originario de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, y cuenta con una trayectoria relacionada principalmente con la comunicación, la protección civil y la atención de emergencias.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Oaxaca, Vásquez es fundador y encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos de Juchitán. También se desempeñó como director municipal de Protección Civil y actualmente es presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zapotecos.

Su trayectoria en los servicios de emergencia se ha desarrollado durante más de una década en la región del Istmo de Tehuantepec, una experiencia que ahora forma parte de su perfil al frente de la administración municipal.

¿Por qué fue nombrado comisionado de Juchitán?

El nombramiento de Francisco Vásquez ocurre después de que el Congreso de Oaxaca aprobó por unanimidad la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán, tras la detención del entonces presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano.

La decisión legislativa se tomó el viernes 25 de septiembre, con 35 votos a favor y ninguno en contra. Posteriormente, Vásquez Jiménez rindió protesta como comisionado municipal.

Con esta designación, asumirá temporalmente la conducción de los asuntos municipales mientras avanza el proceso institucional correspondiente.