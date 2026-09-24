Juchitán exige justicia tras detenciones vinculadas a protección de Los Cromos; esperan al suplente del alcalde

Los habitantes de Juchitán, Oaxaca, esperan justicia mientras una investigación por presuntos nexos con el crimen organizado alcanza a funcionarios y mandos de seguridad del municipio. Primero fue detenido el alcalde morenista Miguel Sánchez Altamirano, señalado por homicidio, extorsión y presuntos vínculos con “Los Cromos”, identificados como brazo operativo del Cártel Jalisco.

Ahora, la investigación alcanzó a John Kenny Moreno, exjefe de Seguridad del municipio, quien fue detenido y señalado de presuntamente brindar protección a integrantes de “Los Cromos”.

La investigación también alcanza a la Policía Municipal

Moreno ocupó el cargo durante la administración de Sánchez Altamirano y también durante el gobierno municipal de Emilio Montero, actual director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. De acuerdo con la información, toda la Policía de Juchitán permanece bajo investigación y la Policía Estatal asumió las tareas de seguridad.

El suplente del alcalde tampoco aparece

La situación también alcanza a Mariano Rosado López, suplente de Sánchez Altamirano, cuyo domicilio fue cateado durante el operativo. Rosado difundió un comunicado para señalar que no está detenido, pero afirmó que recibió amenazas; por esa razón, permanece oculto y todavía no ha rendido protesta como alcalde.

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