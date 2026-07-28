La UNAM promete una respuesta esta semana tras protestas por suspensión de inscripciones a alumnos de nuevo ingreso

Miles de aspirantes a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) siguen sin saber si podrán iniciar clases. Este martes, estudiantes y padres de familia acudieron a la Torre de Rectoría para entregar un pliego petitorio y pedir que se respeten los resultados del examen de admisión en línea, cuyo proceso de inscripción permanece suspendido por una investigación sobre presuntas irregularidades.

La universidad informó a los manifestantes que esta misma semana dará una resolución sobre el proceso, mientras una comisión integrada por 16 especialistas revisa los resultados del examen. La investigación comenzó luego de detectar un aumento inusual de puntajes muy altos e incluso perfectos, especialmente en carreras con alta demanda como Medicina, donde normalmente obtener una calificación de ese nivel es poco común.

¿Qué pide el pliego petitorio de los aspirantes a la UNAM?

Durante la protesta, los inconformes solicitaron que continúe el proceso de inscripción conforme a las fechas establecidas en la convocatoria y que no se afecte a quienes aseguran haber aprobado el examen de manera honesta.

Entre los principales puntos del documento también se encuentra el respeto al derecho a la educación, además de atender las solicitudes relacionadas con cambios de plantel, modalidad o carrera para los aspirantes seleccionados.

"Los jóvenes que están aquí hicieron su mejor esfuerzo. Es injusto que ahora todo quede detenido por una situación que ellos no provocaron", expresó uno de los padres de familia durante la manifestación.

Continúan las manifestaciones en la UNAM.



Aspirantes que sí obtuvieron un lugar y sus familias exigieron que se respeten los resultados del examen de admisión, se garantice el derecho a la educación y una pronta respuesta ante las presuntas irregularidades por el uso de IA.… pic.twitter.com/KFVZjLokit — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

¿Por qué la UNAM suspendió las inscripciones?

La suspensión ocurrió después de que la UNAM detectó resultados atípicos en el examen de admisión aplicado en línea. Entre las anomalías llamó la atención el incremento de calificaciones sobresalientes y puntajes perfectos, incluso en licenciaturas con los procesos de selección más competitivos, como Medicina.

Ante ese escenario, la institución abrió una investigación para determinar si existieron trampas, vulneraciones al sistema o el posible uso de herramientas de inteligencia artificial durante la evaluación.

Comisión de expertos revisa los resultados del examen

Como parte de la investigación, la UNAM conformó una comisión integrada por 16 expertos, quienes analizan caso por caso para determinar si existieron irregularidades y definir qué ocurrirá con el proceso de ingreso.

Aunque algunos aspirantes reconocieron que pudo haber personas que incurrieron en prácticas indebidas, insistieron en que no debe castigarse a quienes presentaron la evaluación de forma legal y transparente.

¿Se repetirá el examen de admisión de la UNAM?

Los aspirantes rechazaron que la solución sea repetir el examen de la UNAM de manera presencial, aunque señalaron que, si finalmente la universidad toma esa decisión, volverán a presentarlo.

Sin embargo, advirtieron que una medida de ese tipo implicaría retrasar su ingreso a la licenciatura y tendría consecuencias emocionales para quienes dedicaron meses, e incluso años, a prepararse para conseguir un lugar en la máxima casa de estudios.

