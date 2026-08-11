Así operaba mega fraude piramidal en CDMX: inviertieron desde 50 mil pesos y los engañaron

Autoridades detectaron un fraude de tipo piramidal en la Ciudad de México (CDMX) y tras ser descubierto seis personas fueron detenidas por su presunta participación en este engaño.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que estas personas fueron vinculadas a proceso al ser investigadas por el delito de fraude en el caso Strategic Capital Agency.

¿Quiénes son los detenidos detrás de este esquema para defraudar?

Las personas detenidas por esta investigación son cinco mujeres y un hombre, quienes fueron identificadas como Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”.

De acuerdo con el reporte de la institución dado a conocer este martes 11 de agosto de 2026, los seis son probables responsables en el delito de fraude genérico, por lo que permanecerán en prisión preventiva durante el proceso.

Destapan red de fraude piramidal en CDMX: así engañaban a personas

La investigación parte de un caso relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx.

De acuerdo con las indagatorias, las personas imputadas habrían participado como asesores financieros y contactado directamente a las víctimas para ofrecerles rendimientos de entre 10 y 90 por ciento.

La empresa habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal que, hasta el momento, reúne 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos.

De acuerdo con las indagatorias, la empresa habría operado mediante un esquema basado en la captación continua de recursos y en la promesa de rendimientos muy superiores a los ofrecidos en el mercado.

Las personas imputadas se presentaban como asesores financieros y habrían contactado directamente a las víctimas para ofrecerles ganancias de entre 10 y 90% sobre el capital aportado, en plazos inferiores a un año. Para generar confianza, inicialmente se habrían pagado rendimientos a algunos inversionistas, quienes posteriormente aportaban cantidades mayores.

Las inversiones individuales iban de 50 mil a ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Una vez vencidos los plazos, a las víctimas se les habría informado que los recursos no podían devolverse debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. Sin embargo, no recuperaron el capital aportado ni los rendimientos prometidos.

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Plataforma simuló movimientos de invesrsiones

Durante las audiencias, el agente del Ministerio Público presentó entrevistas de las víctimas, análisis de diversos documentos, capturas de la plataforma que simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de sus inversiones.

También expuso los resultados de los análisis cibernéticos y contables, así como de las diligencias realizadas por la Policía de Investigación (PDI).

Los agentes detuvieron a estas personas en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, mientras que una fue aprehendida en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

