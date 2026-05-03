MEGAFRAUDE en Guadalajara: financiera pidió enganches de 30 mil pesos y no entregó carros

Un megafraude con el que estafaron a personas interesadas en comprar un vehículo fue descubierto. Una supuesta financiera automotriz en Guadalajara, Jalisco, así robó a sus clientes.

El caso encendió las alertas y fue denunciado a las autoridades tras revelarse que personas que buscaron comprar un automóvl fueron engañadas al caer en un esquema de estafa y los defraudaron.

¿Cómo se llama la supuesta financiera que estafó a clientes en Guadalajara?

La supuesta financiera automotriz fue identificada como Finvia, cuyas oficinas están ubicadas en una plaza comercial de la avenida Río Nilo, en la colonia La Paz, aunque fue constituida en Querétaro.

Ante la existencia de una posible red de fraude financiero, la Fiscalía del Estado de Jalisco comenzó a investigar lo que pasaba detrás de este engaño, pues se descubrió que fueron varias las víctimas.

Agentes de la fiscalía estatal llegaron al sitio para llevar a cabo un cateo como parte de la investigación y en el lugar fueron detenidos seis hombres.

Denuncian presunto fraude de financiera automotriz 🚨



En Morelia, #Michoacán, más de 250 personas acusan a la agencia de autofinanciamiento Mobility Solution de haberlas engañado con la promesa de un vehículo. Tras invertir sus ahorros, hoy no tienen auto ni respuestas.



Las… pic.twitter.com/z4wkYYHI1N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 2, 2026

Financiera en Guadalajara pedía 30 mil pesos de enganche a víctimas

Las investigaciones revelaron que la supuesta financiera operaba solicitando adelantos de 30 mil pesos por concepto de enganche para el financiamiento y adquisición de un vehículo, aunque se presume que los automóviles nunca fueron entregados.

Cuando los agentes catearon el lugar, había una víctima a quien gente de Finvia debía entregarle una camioneta Tacoma modelo 2016 después de haber pagado 30 mil pesos en efectivo, pero el vehículo no estaba en el lugar.

📷 Detenidos cinco hombres y uno más por cohecho durante un cateo en una presunta financiera automotriz en Guadalajara, como parte de las acciones de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales. pic.twitter.com/Oh2VSanXCj — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 2, 2026

Sujeto detenido ofreció soborno para no ser investigado

Los detenidos por el delito de fraude en flagrancia fueron identificados como José Alfredo “N”, José de Jesús “N”, Luis Alberto “N”, Ismael “N” y Aldo “N”

No obstante, un sexto sujeto identificado Kevin Arturo “N” fue detenido por el delito de cohecho luego que presuntamente ofreció dinero a las y los agentes para no ser investigado.

En el lugar fueron asegurados equipos de computo, diversos documentos y menaje de oficina, así como un vehículo de la marca MG negro y un vehículo marca Nissan color plata, sin placas.

Descubren 11 casos ligados tras megaestafa en Guadalajara

La Fiscalía de Jalisco también dio a conocer información relevante en este caso, pues se supo que la empresa Creypass, de nombre comercial Finvia, suma 11 carpetas de investigación en su contra por hechos similares.

El detenido Aldo “N” estaría vinculado con otras 31 carpetas de investigación por el fraude total de 808 mil 177 pesos, de otra supuesta financiera automotriz llamada ATM Motors Auto Financiamiento, también constituida en Querétaro.