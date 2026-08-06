Descubren fraude en banco de CDMX de más de 400 mil pesos con un cheque falso

Su mentira fue descubierta. Llegó a un banco en la Ciudad de México (CDMX) para cobrar un dinero, pero no era cualquier retiro: se trataba de más de 400 mil pesos que, usando un cheque falso, un sujeto quiso obtener.

El hombre presuntamente intentó cobrar un cheque que carecía de las medidas de seguridad y fue detenido por oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Cheque falso era por 420 mil 800 pesos

Oficiales recibieron un reporte que indicaba que en una institución bancaria localizada en las calles Florencia y Londres, colonia Juárez, se registró un intento de fraude dentro del banco.

Cuando los elementos llegaron, el personal del banco les comentó que un sujeto trató de cambiar un cheque por 420 mil 800 pesos, sin embargo, los empleados bancarios inspeccionaron el documento y notaron que era falso.

Logran detener a hombre por fraude con un cheque falso

Ante esta situación, los oficiales detuvieron al probable implicado, un hombre de 54 años de edad, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para definir su situación legal e iniciar la carpeta de investigación que el caso amerita.

No es la primera vez que se registran casos como este, en los que alguien pretende cobrar algún dinero usando documentación falsa o alterada.

Un hombre fue detenido en julio del año pasado tras pretender cobrar un cheque falso en un banco en las calles Monte Cáucaso y Monte Líbano, colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En aquella ocasión se percataron que el documento carecía de las medidas de seguridad. El cheque era por 98 mil pesos, pero al momento de querer cobrarlo, el personal del banco inspeccionó el documento y notó que era falso.

¿Cuál es el castigo o pena por intentar cobrar un cheque falso?

Al pretender cobrar un cheque falso se comete el delito de fraude y en algunos casos, falsificación de documentos en caso de que la persona que lo quiso hacer también alteró el papel.

El artículo 230 del Código Penal capitalino establece diversas sanciones para quien sea culpable del delito de fraude, entre ellas:

De 25 a 75 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o no sea posible determinar su valor

Prisión de cuatro meses a dos años seis meses y de setenta y cinco a doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta pero no de quinientas veces la Unidad de Cuenta de Ciudad de México vigente

Prisión de dos años seis meses a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de quinientas pero no de cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente

Prisión de cuatro a seis años y de quinientos a ochocientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de cinco mil pero no de diez mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente

Prisión de seis a once años y de ochocientos a mil doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de diez mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.

Mientras que por falsificar un cheque, el castigo será una pena de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados, según el Artículo 339 del mismo código penal.

