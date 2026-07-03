¡Casi se salen con la suya! Caen 3 sujetos que intentaron robar camioneta con transferencia falsa en Querétaro

Una supuesta compra de una camioneta terminó en una persecución policiaca y con tres personas detenidas en Querétaro, luego de que intentaran quedarse con el vehículo realizando una transferencia falsa.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del fraccionamiento Viñedos, al norponiente de la capital queretana, donde vendedor y compradores habían acordado encontrarse para concretar la operación.

¿Cómo intentaron quedarse con la camioneta?

De acuerdo con la información de las autoridades, los tres sospechosos aseguraron que ya habían realizado el pago mediante una transferencia electrónica e incluso mostraron un comprobante para convencer al propietario de entregar la unidad.

Sin embargo, una vez que se subieron a la camioneta y se fueron, el vendedor verificó su cuenta bancaria y descubrió que el dinero nunca había sido depositado. Al percatarse del presunto fraude, solicitó apoyo de las corporaciones de seguridad.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia, policías municipales de Querétaro y Corregidora ubicaron la camioneta cuando circulaba sobre el Libramiento Norponiente con dirección a Celaya, Guanajuato.

Los oficiales marcaron el alto al conductor, pero éste ignoró las indicaciones, lo que dio inicio a una persecución que concluyó sobre la carretera libre a Celaya. Finalmente, los agentes lograron cerrarles el paso y realizar una inspección.

Al no poder acreditar legalmente la compra del vehículo, los tres ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía.

Los tres implicados enfrentarán una investigación por el presunto delito de fraude genérico, mientras el Ministerio Público determina su situación jurídica.

La camioneta fue recuperada por las autoridades y será devuelta a su legítimo propietario.

¿Qué hacer si intentan estafarte al vender un vehículo?

Si vas a vender un automóvil o una camioneta y el comprador asegura haber realizado una transferencia, sigue estas recomendaciones para evitar un fraude:

