¿Una renta demasiado barata? Estas señales podrían alertarte de un fraude inmobiliario

Encontrar una casa o departamento en renta por internet parece buena oportunidad, especialmente cuando la renta es barata; sin embargo, una oferta demasiado atractiva podría esconder un fraude.

Autoridades alertan sobre falsos anuncios de inmuebles utilizados por ciberdelincuentes para engañar a quienes buscan un lugar donde vivir. Antes de interesarte por una propiedad, conoce las señales que podría ayudarte a identificar una publicación sospechosa y evitar caer una estafa.

Fraudes inmobiliarios por internet y en redes sociales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por medio de la Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude relacionada con anuncios falsos de rentas de inmuebles en internet, donde se hacen pasar por los propietarios o intermediarios y piden depósitos anticipados.

De acuerdo con las autoridades, actualmente una vivienda por medio de plataformas digitales es una práctica cada vez más común por lo facíl y la rápidez que puede ser.

Pero estas herraminetas no solo son utilizadas por vendedores reales, sino por ciberdelincuentes para publicar fotografías e información de inmuebles falsas o datos de terceros.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC, a través de la Unidad de #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude relacionada con anuncios falsos de renta de inmuebles en internet, mediante los cuales personas se hacen pasar por propietarios o intermediarios para solicitar depósitos anticipados. Actualmente, buscar una vivienda a través de plataformas digitales es una práctica cada vez más común por la facilidad y rapidez que ofrece. Sin embargo, estas herramientas también son utilizadas por ciberdelincuentes para publicar fotografías e información de inmuebles que no les pertenecen, con identidades falsas o datos de terceros. Los anuncios suelen ofrecer casas, departamentos o habitaciones con fotografías atractivas, descripciones detalladas y precios accesibles para llamar la atención de quienes buscan un lugar donde vivir. https://t.co/ZolEry44O0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 4, 2026

Estos anuncios publicados por los delincuentes suelen ofrecer casas, departamentos o habitaciones con fotografías atractivas, descripciones detalladas y precios accesibles para llamar la atención de las personas que buscan un lugar donde vivir.

Recomendaciones para no caer en fraudes inmobiliarios

Antes de hacer algún depósito, de acudir a un lugar para conocer la supuesta casa en renta, ten cuidado y consulta las siguientes recomendaciones para no ser víctima de fraude.



Verifica la identidad del propietario

Visita el inmueble y confirma que se encuentra en renta

Exige documentos que acrediten la propiedad

Lee bien el contrato y comprueba los datos del arrendador

No compartas ningún tipo de información

Reporta cualquier acto de fraude

Antes de entregar dinero o compartir tus datos personales, verifica que el anuncio y la persona que ofrece el inmueble sean legítimos. Recuerda que una oferta demasiado buena para ser verdad puede ser una señal de alerta.