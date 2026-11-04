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¿Una renta demasiado barata? Estas señales podrían alertarte de un fraude inmobiliario

Una renta demasiado barata podría esconder un fraude. Autoridades alertan sobre falsos anuncios de casas y departamentos en internet. ¡Identifica las señales!

Fraude de renta barata por internet: ¿cómo identificar anuncios falsos de casas y departamentos?
Fraude de renta barata por internet: ¿cómo identificar anuncios falsos de casas y departamentos?|IA

Escrito por: Alejandra Gómez

Encontrar una casa o departamento en renta por internet parece buena oportunidad, especialmente cuando la renta es barata; sin embargo, una oferta demasiado atractiva podría esconder un fraude.

Autoridades alertan sobre falsos anuncios de inmuebles utilizados por ciberdelincuentes para engañar a quienes buscan un lugar donde vivir. Antes de interesarte por una propiedad, conoce las señales que podría ayudarte a identificar una publicación sospechosa y evitar caer una estafa.

Fraudes inmobiliarios por internet y en redes sociales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por medio de la Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude relacionada con anuncios falsos de rentas de inmuebles en internet, donde se hacen pasar por los propietarios o intermediarios y piden depósitos anticipados.

De acuerdo con las autoridades, actualmente una vivienda por medio de plataformas digitales es una práctica cada vez más común por lo facíl y la rápidez que puede ser.

Pero estas herraminetas no solo son utilizadas por vendedores reales, sino por ciberdelincuentes para publicar fotografías e información de inmuebles falsas o datos de terceros.

Estos anuncios publicados por los delincuentes suelen ofrecer casas, departamentos o habitaciones con fotografías atractivas, descripciones detalladas y precios accesibles para llamar la atención de las personas que buscan un lugar donde vivir.

Recomendaciones para no caer en fraudes inmobiliarios

Antes de hacer algún depósito, de acudir a un lugar para conocer la supuesta casa en renta, ten cuidado y consulta las siguientes recomendaciones para no ser víctima de fraude.

  • Verifica la identidad del propietario
  • Visita el inmueble y confirma que se encuentra en renta
  • Exige documentos que acrediten la propiedad
  • Lee bien el contrato y comprueba los datos del arrendador
  • No compartas ningún tipo de información
  • Reporta cualquier acto de fraude

Antes de entregar dinero o compartir tus datos personales, verifica que el anuncio y la persona que ofrece el inmueble sean legítimos. Recuerda que una oferta demasiado buena para ser verdad puede ser una señal de alerta.

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