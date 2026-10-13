Frente Frío 2 en México este martes 13 de octubre: Cuáles serán sus efectos, lluvias y estados con más frío

La temporada de frentes fríos empieza a dar sus primeros avisos en México. El frente frío número dos ya avanza en el noroeste y norte de México, siendo impulsado por una masa de aire polar, provocará lluvias y descenso de temperaturas, además de rachas de viento.

Esto es lo que va a provocar el frente frío 2 en México este martes 13 de octubre.

Lluvias muy fuertes por frente frío 2

El frente frío número 2 se combinó con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la región norte.

Esta combinación provocará lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en distintas zonas de Chihuahua y Durango.

Las autoridades advierten que estas lluvias podrían causar el incremento en ríos, encharcamientos e inundaciones.

El #FrenteFrío número 2 se aproxima a #México.



El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el sistema ingresará por el noroeste entre este domingo 11 y la mañana del lunes 12 de octubre.



¿Qué va a provocar el Frente Frío 2? https://t.co/sytmyShXLc pic.twitter.com/E8cwZfzdr6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

Lluvias en el noroeste y norte de México por el frente frío

Aparte de las lluvias pesadas en Durango y Chihuahua, el paso del frente frío mantendrá la presencia de nublados e intervalos de chubascos en varios estados.

Se espera lluvias en la Península de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes, por lo que es importante que cargues con tu paraguas si vives en estos estados.

Heladas de hasta 0 °C el miércoles por el frente frío 2

La masa de aire polar traerá una baja importante en el termómetro durante las primeras horas del día. Para la madrugada de este miércoles se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Fuertes rachas de viento junto con el frente frío

El viento también se hará sentir de forma a lo largo del día. Se pronostican rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, y en el estado de Zacatecas las ráfagas estarán entre los 30 y 50 km/h, provocando posibles polvaredas en tramos carreteros.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos locales y del Servicio Meteorológico Nacional sobre los efectos de este frente frío que azotará a México a lo largo de esta semana.