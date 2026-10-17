Frente frío 2: Estados que tendrán temperaturas de menos de 0 grados este fin de semana

El frente frío 2 continuará provocando bajas temperaturas en distintas regiones de México durante este fin de semana, con registros de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas del norte del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, la masa de aire polar que impulsa al frente frío favorecerá un marcado descenso de las temperaturas en los estados de la Mesa del Norte, así como en regiones del oriente y centro del territorio nacional.

¿En qué estados habrá temperaturas de hasta 0 grados?

De acuerdo con el pronóstico de temperaturas mínimas para este sábado 17 de octubre de 2026, las condiciones más frías se esperan en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde los termómetros podrían marcar entre -5 y 0 grados Celsius.

En otras entidades también se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius, principalmente en regiones montañosas. Los estados contemplados en el pronóstico son:



Coahuila

Zacatecas

San Luis Potosí

Tamaulipas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Estas temperaturas corresponden a zonas serranas, por lo que no necesariamente se presentarán en todas las localidades de las entidades mencionadas.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de entre 10 y 12 grados Celsius, mientras que la máxima se ubicará entre 17 y 19 grados.

Para Toluca, capital del Estado de México, se esperan temperaturas mínimas de 8 a 10 grados y máximas de entre 16 y 18 grados Celsius.

Asimismo, se prevé viento del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Cómo estará el clima el domingo 18 de octubre en México?

Para el domingo 18 de octubre, el frente frío 2 se ubicará al suroeste del Golfo de México y continuará generando lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico de la Conagua.

Las precipitaciones más intensas se esperan en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco y el noreste de Oaxaca, donde podrían acumularse más de 250 milímetros de lluvia.



Lluvias extraordinarias (más de 250 mm): sur de Veracruz, oeste de Tabasco y noreste de Oaxaca.

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): noroeste de Chiapas.

Lluvias intensas (75 a 150 mm): costa y sur de Jalisco.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): sur de Nayarit, Colima y sur de Michoacán.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): suroeste de Guerrero, sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo, este de San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.