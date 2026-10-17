EN VIVO: Huracán “Trudy” y Frente Frío 2 golpean a México; trayectoria y estados afectados por lluvias intensas HOY
“Trudy” se debilitó a huracán categoría 1, pero mantiene el pronóstico de lluvias intensas. El Frente Frío provocará precipitaciones y descenso de temperatura.
Sigue aquí EN VIVO la trayectoria del huracán "Trudy", su ubicación frente a las costas del Pacífico y los estados afectados por lluvias torrenciales. Consulta también los efectos del Frente Frío 2, el pronóstico del clima para la CDMX y el Estado de México, así como las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para este sábado.
¿Qué estados se mantienen en alerta por el Huracán "Trudy" y el Frente Frío 2 HOY 17 de octubre?
Huracán “Trudy” provocará lluvias intensas
Conagua informó que “Trudy” generará lluvias intensas en:
-Colima
-Michoacán
Además, detalló que se esperan lluvias fuertes de 50 a 77 mm en Jalisco y Nayarit. Así mismo ocasionará viento de 80 a 90 kilómetros por hora, con oleaje de 5 a 7 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
#AvisoMeteorológico #Trudy generará #Lluvias intensas en #Colima y #Michoacán, y muy fuertes en #Jalisco y #Nayarit. Toda la información en https://t.co/OF7YtBCjla https://t.co/ENr4pYmhLn— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2026
¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex HOY?
Para este sábado 17 de octubre, el Valle de México tendrá cielo medio nublado a nublado, con ambiente frío durante la mañana y fresco por la tarde. También se pronostican intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México.
Las temperaturas previstas son:
-Ciudad de México: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 17 a 19 °C.
-Toluca, Estado de México: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 16 a 18 °C.
Frente Frío 2 provocará lluvias torrenciales en otros estados
El Frente Frío 2 recorrerá el litoral del golfo de México e interactuará con otros sistemas atmosféricos, lo que favorecerá lluvias torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
Las regiones con mayor acumulación de precipitaciones prevista para este sábado son:
-Veracruz
-Tabasco
-Oaxaca
-Chiapas
🌧️ ¡A sacar la cobija y el paraguas! La combinación del frente frío 2 y el huracán "Trudy" dejará un fin de semana helado, lluvias intensas y fuertes rachas de viento en gran parte del país, incluyendo el Valle de México. Así el #clima este sábado 17 de octubre: https://t.co/3XkYDlyK6k— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2026
¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales por "Trudy"?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en las siguientes regiones:
-Jalisco: costa y sur.
-Colima: todo el estado.
-Michoacán: sur y costa.
Además, se esperan lluvias intensas en el suroeste de Guerrero y precipitaciones fuertes en el sur de Nayarit.
¿Dónde se localiza el huracán "Trudy" HOY?
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán Trudy se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 305 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Las autoridades mantienen vigilancia sobre sus efectos en el litoral del Pacífico mexicano.
#AvisoMeteorologico #Trudy, #Huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 305 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. Toda la información la encuentras en https://t.co/SiYCwX36zB https://t.co/8BUGQ81tb9— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2026