EN VIVO: Huracán “Trudy” y Frente Frío 2 golpean a México; trayectoria y estados afectados por lluvias intensas HOY

Para este sábado 17 de octubre, el Valle de México tendrá cielo medio nublado a nublado, con ambiente frío durante la mañana y fresco por la tarde. También se pronostican intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las temperaturas previstas son:

-Ciudad de México: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 17 a 19 °C.

-Toluca, Estado de México: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 16 a 18 °C.