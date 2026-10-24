Frente frío 3: Estados en ALERTA por temperaturas extremas HOY; habrá hasta -5 grados

El frente frío número 3 provocará contrastes en las condiciones meteorológicas de México hoy sábado 24 de octubre, con temperaturas mínimas de hasta -5 grados en zonas serranas, calor de hasta 40 °C en el norte de Sinaloa y lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta -5 grados HOY?

Las temperaturas más bajas se esperan durante las primeras horas del día, principalmente en las zonas serranas. El pronóstico contempla los siguientes rangos:



De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estas condiciones pueden favorecer un ambiente frío a muy frío durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en las localidades ubicadas a mayor altitud.

🌧️🥶 ¡Aguas con el clima! Este sábado habrá lluvias fuertes, heladas, rachas de viento y hasta posibles torbellinos en varios estados. Consulta el pronóstico completo y conoce qué estados serán los más afectados. https://t.co/NeOvsdXUkO https://t.co/4VVhCSEY9Y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2026

¿Dónde hará más calor este sábado 24 de octubre?

Aunque el frente frío favorecerá bajas temperaturas en algunas regiones, otras partes del país tendrán máximas de hasta 40 °C.

De acuerdo con el SMN, los estados y regiones con mayor calor serán:



De 35 a 40 °C: norte de Sinaloa.

De 30 a 35 °C: sur de Baja California Sur y Sonora; Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, costa de Oaxaca, costa de Chiapas, noreste de Coahuila, este de Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes hoy?

Las precipitaciones también forman parte del pronóstico meteorológico para este sábado. La Conagua prevé lluvias de distinta intensidad, desde precipitaciones aisladas hasta lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Lluvias fuertes:



Chihuahua, en el norte, este y sureste.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:



Durango, en el norte, centro y oeste.

Sinaloa, en el norte, centro y sur.

Nayarit, en el norte.

Jalisco, en el oeste y suroeste.

Colima.

Michoacán, en el centro y la costa.

Guerrero, en el suroeste.

¿Cómo afectará el frente frío 3 al clima de México?

El frente frío número 3 se extenderá con características de estacionario cerca de la frontera norte del país, de acuerdo con el pronóstico del SMN. Su presencia favorecerá condiciones de lluvia y viento en regiones del norte, mientras otros sistemas meteorológicos contribuirán a generar precipitaciones en el occidente, centro, oriente y sureste.

Además, el huracán "Vance", que este sábado se mantiene en el océano Pacífico, contribuirá a las condiciones meteorológicas en estados costeros, particularmente por las lluvias, el viento y el oleaje elevado previstos en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

