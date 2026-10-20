Frente Frío 3 y masa polar: lista completa de estados donde la temperatura llegará a los 0 °C esta semana

Ten listo el paraguas y la chamarra, porque apenas comienza la temporada de frentes fríos 2026-2027 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)ya informó de la llegada del frente frío número 3 a México para este miércoles 21 de octubre.

Pero este sistema frontal no vendrá solo, ya que una masa de aire polar, en combinación de varios fenómenos meteorológicos provocarán que varios estados registren bajas temperaturas al amanecer y fuertes lluvias.

¿En qué estados bajará la temperatura por el Frente Frío 3?

De acuerdo con el pronóstico de 96 horas del SMN, varios estados registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante las madrugadas del miércoles 21 y hasta el domingo 25 de octubre.

El frente frío 3 prevé que ingrese al territorio nacional este miércoles por el norte de México y su interacción con otros fenómenos favorecerá lluvias, rachas fuertes de viento y cambios en el termómetro.

La lista de estados con bajas temperaturas cambia ligeramente conforme avance la semana:



Miércoles 21: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 22 de octubre:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mapa de la trayectoria del Frente Frío 3 en México|SMN

Viernes 23 de octubre:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C al amanecer: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Sábado 24 y domingo 25 de octubre:

Los estados más afectados por temperaturas bajas al amanecer durante el fin de semana:



Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Es importante considerar que el pronóstico señala temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas, por lo que no significa que todos los municipios de estos estados registrarán las mismas condiciones.

Fenómenos meteorológicos que afectarán a México esta semana

El ingreso del nuevo frente frío no será el único fenómeno que influirá en las condiciones del tiempo en México, pues el pronóstico contempla la interacción de varios sistemas, como entre ellos, una vaguada y masa polar.

La masa de aire que impulsó al frente frío 2 favorecerá el descenso de las temperaturas en la noche y mañana en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Una vaguada en niveles medios provocará fuertes lluvias y chubascos al interactuar con canales de baja presión. A esto se suma que el país espera la formación de un ciclón tropical que podría recibir el nombre de “Vance”.

