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EN VIVO: Huracán “Vance” mantiene categoría 2; trayectoria, estados afectados y cierre de puertos

El huracán “Vance” continúa como categoría 2 en el océano Pacífico; Conagua advierte por lluvias fuertes y bajas temperaturas en distintos estados del país.

Huracán “Vance”
|CONAGUA

Escrito por: Andrea Zárate

Sigue aquí EN VIVO la trayectoria del huracán "Vance" hoy, sábado 24 de octubre, los estados afectados por las lluvias y las actualizaciones de las autoridades.

Consulta la información más reciente sobre su evolución y las condiciones meteorológicas en México.

¿Dónde se encuentra el Huracán "Vance"? Trayectoria y estados afectados HOY 24 de octubre

Cierran puertos para embarcaciones menores en Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de puertos ante los efectos del huracán Vance, categoría 2.

En el océano Pacífico, la restricción reportada hasta el momento corresponde a embarcaciones menores en:

-Acapulco, Guerrero.
-Puerto Marqués, Guerrero.

Pronóstico de lluvias: estos estados serán afectados

Conagua prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el norte, este y sureste de Chihuahua.

También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en las siguientes regiones:

-Durango: norte, centro y oeste.
-Sinaloa: norte, centro y sur.
-Nayarit: norte.
-Jalisco: oeste y suroeste.
-Colima.
-Michoacán: centro y costa.
-Guerrero: suroeste.

Vance continúa como huracán categoría 2

El huracán Vance se mantiene como categoría 2 y se localiza a 590 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las autoridades mantienen el monitoreo del ciclón tropical, mientras que el pronóstico meteorológico contempla lluvias de distinta intensidad en varias entidades del país.

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