Estados con heladas de -5 grados, vientos y lluvias fuertes: Frente frío 4 en México hoy 4 de noviembre

Las condiciones de frío y lluvia van a aseguir en varios puntos del territorio nacional. Para este miércoles 4 de noviembre, las autoridades meteorológicas informaron que el frente frío número 4 se mantendrá extendido sobre el noreste de México.

Su presencia va a provocar ráfagas de viento, lluvias en varios estados y madrugadas muy heladas en las zonas altas.

Así estará el clima de México hoy por el frente frío 4 que se mantendrá como estacionario en los próximos días.

¿Cómo afectará el frente frío 4 a México?

El avance del frente frío número 4 en la región del noreste va a provocar rachas de viento que irán de los 30 a los 50 km/h.

Además de las ráfagas de aire fresco, el fenómeno va a dejar condiciones favorables para lluvias e intervalos de chubascos en esa parte del país durante las próximas horas.

¿Lloverá en CDMX este 3 de noviembre? ⛈️ El frente frío 4 cambia el clima en México



El frente frío 4 provocará lluvias y fuertes rachas de viento en varios estados, mientras la CDMX tendrá una jornada cálida por la tarde y sin precipitaciones.



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Estados con probabilidad de lluvia hoy

Este miércoles se esperan lluvias de mayor intensidad, en tres estados principales de la República Mexicana:



Michoacán: Principalmente en las regiones centro y sur.

Principalmente en las regiones centro y sur. Guerrero: Con afectaciones en la zona de la costa.

Con afectaciones en la zona de la costa. Oaxaca: Con lluvias concentradas en el suroeste del estado.

Estados que tendrán chubascos durante el día

Por otro lado, se pronostican intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

¿Qué regiones tendrán solamente lluvias aisladas?

Para otras zonas se esperan precipitaciones más ligeras o lloviznas. Los estados donde se prevé esta actividad son Nuevo León, Hidalgo, Morelos y Yucatán.

Temperaturas de hasta -5 grados por el frente frío

El termómetro volverá a caer de forma marcada durante las primeras horas del jueves 5 de noviembre. En las sierras de Chihuahua y Durango se registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C.

Tambié las partes altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla tendrán registros de 0 a 5 °C.

De acuerdo al pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío se va a mantener en México en los próximos días como estacionario, lo que significa que dejará de avanzar, y se prevé su fortalecimiento por una masa de aire frío.