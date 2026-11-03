Así va a impactar el frente frío 4 hoy: Rachas de viento, lluvias y madrugadas heladas en estos estados de México

El ambiente fresco y las lluvias siguen su paso por varias partes de la República Mexicana. Para este martes 3 de noviembre, las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional informaron que el frente frío número 4 se extenderá sobre el lado del norte, donde se va a combinar con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste y centro del país. Esto va a dejar combinación dejará vientos fuertes, lluvias y madrugadas muy frías en zonas de montaña.

¿Dónde se va a sentir con más fuerza el frente frío 4 hoy y cuántos frentes fríos le esperan al mes de noviembre?

¿Cómo afectará el frente frío 4 a México hoy?

El movimiento del sistema frontal 4 generará rachas de viento de entre 30 y 50 km/h en estados del norte, noreste y centro del territorio nacional.

La presencia de la vaguada en la atmósfera favorecerá las condiciones para la entrada de humedad, lo que facilitará la formación de nubes cargadas de lluvia durante este martes.

Probabilidad de lluvia por el frente frío 4

El pronóstico indica intervalos de chubascos en 14 estados de México: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¡No guardes la chamarra!



Este martes, CDMX y Edomex amanecerán con frío, pero por la tarde subirá la temperatura.



En otros estados, el panorama será de lluvias, heladas y temperaturas de hasta 40 °Chttps://t.co/o4a0wZi63Z pic.twitter.com/MOSMK5qfeC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

Estados con pronóstico de lluvias aisladas hoy

Para otras regiones se esperan precipitaciones más ligeras o lloviznas. Los estados donde se espera esto son Nayarit, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos.

Temperaturas heladas de 0 a 5 grados en la madrugada

El termómetro bajará considerablemente durante las primeras horas del miércoles 4 de noviembre. Las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C.

¿Cuántos frentes fríos habrá en noviembre?

La tabla de pronóstico de frentes fríos dice que para el mes de noviembre se tiene un pronóstico de 8 frentes fríos en total. Esta cifra supera el número histórico para este periodo, por lo que las bajas temperaturas seguirán siendo constantes en las próximas semanas, lo que resta del año y una parte del siguiente.