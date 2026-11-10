A pesar de que se pronosticaba su llegada para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 5 se aproximará a México este miércoles 11 de noviembre.

Su llegada provocará lluvias fuertes de hasta 150 milímetros en algunas regiones y, conforme avance por el país, ocasionará bajas temperaturas.

Se prevé que los efectos del frente frío se extiendan hacia el oriente, centro y sureste del territorio nacional durante los siguientes días. ¿En dónde hará más frío?

¿Cuándo y por dónde ingresará el frente frío 5 a México?

El nuevo frente frío se aproximará al noreste de México durante el miércoles 11 de noviembre, donde interactuará con la corriente en chorro subtropical, favoreciendo la formación de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los primeros estados que resentirán sus efectos serán:

Tamaulipas : lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, principalmente en el suroeste.

: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, principalmente en el suroeste. Nuevo León: lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur.

lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur. Coahuila: chubascos de 5 a 25 milímetros.

Además, la masa de aire frío asociada al frente frío provocará vientos del norte en la costa de Tamaulipas durante toda la semana.

Estados donde bajarán las temperaturas por el frente frío 5

Para el jueves 12 y viernes 13 de noviembre, el frente frío avanzará sobre el litoral del golfo de México, acompañado de lluvias y fuertes vientos.

Se espera que su proceso de disipación empiece hacia el fin de semana sobre el mar Caribe, mientras que su masa de aire frío dejará de afectar al país.

Para la madrugada del viernes 13 de noviembre, el SMN pronostica:

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El ambiente frío continuará durante el fin de semana. Para el sábado, las temperaturas podrían descender hasta los -5 °C en regiones montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Pero el frío no estará presente en todos los estados, ya que entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas mantendrán temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C.

¿Por qué habrá lluvias intensas en México?

Las lluvias más intensas se esperan para el jueves 12 de noviembre, cuando el frente frío interactúe con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país.

Esta combinación de sistemas meteorológicos favorecerá lluvias muy fuertes en:

Veracruz: regiones norte y centro.

Puebla: regiones norte y sureste.

Oaxaca: región norte.

Ese mismo día también se pronostican precipitaciones de 50 a 75 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Chiapas.

En cuanto a la Ciudad de México y el Estado de México también se pronostican lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros.