Frente frío 7 entra a México esta semana: fecha exacta, estados afectados y heladas de hasta -5 °C

Apenas estamos sintiendo los efectos del frente frío número 6 y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ya marca la llegada del frente frío 7 para esta misma semana.

Este frente frío va a recorrer el noroeste y norte de México esta semana, provocando lluvias, rachas fuertes de viento y un ambiente muy frío en las madrugadas.

¿Cuándo entra y qué estados resentirán sus efectos?

Fecha exacta en que entra el frente frío 7 a México

Según el pronóstico de las autoridades el nuevo frente frío número 7 va a comenzar su recorrido a partir del miércoles 18 de noviembre.

En ese primer día va a dejar lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en los estados de Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

¡El frío y las lluvias llegan a México! 🌧️ El frente frío 6, acompañado de una masa de aire polar, afectará varios estados del 16 al 18 de noviembre. Consulta la trayectoria y el pronóstico 🥶https://t.co/wSZ1CBHSht pic.twitter.com/dSRpV5e3bL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2026

¿Qué estados afectará el frente frío 7?

Para el jueves 19 de noviembre, el sistema frontal 7 va a seguir su avance moviéndose en el norte y noreste de México.

Su paso va a provovar lluvias acompañadas de chubascos y vientos fuertes en las entidades de estas dos regiones, mientras que en el centro, oriente, norte y noreste se van a empezar a recuperar las temperaturas tras el paso del frente frío 6.

Efectos del frente frío 6 y vientos en el sureste

Mientras el nuevo frente avanza por el norte, los remanentes del frente frío 6 y su masa de aire polar mantendrán vientos de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde va a llover por el frente frío 7?

En cuanto a la caída de agua, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan chubascos con lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde el frente 6 permanecerá como estacionario el jueves.

🥶🌧️ ¡Prepárate para el frío y las lluvias!



CDMX y Edomex tendrán mañanas muy frías y posibles precipitaciones. También se esperan lluvias fuertes en Tamaulipas y Veracruz, y heladas en Chihuahua y Durango



Los detalles con @_NinaAndrade en #NoticiasParaDespertar pic.twitter.com/Q7KbCty9GM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 16, 2026

Heladas de hasta menos 5 grados en las madrugadas por frente frío 7

El ambiente frío va a seguir sintiéndose al amanecer en las zonas altas del país.

Para la madrugada del miércoles se prevén mínimas de entre -5 y 0 grados en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, mientras que en zonas serranas del centro, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, el termómetro marcará entre 0 y 5 grados.