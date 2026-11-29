El clima de México tendrá la presencia del frente frío 9 y 10, además de una vaguada y una masa de aire frío entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre de 2026.
Habrá lluvias fuertes, vientos intensos y mañanas heladas.
¿Qué estados resentirán más estos efectos?
Efectos del frente frío 9
El lunes 30 de noviembre, el frente frío número 9 avanzará sobre el golfo de México y la península de Yucatán y se juntará con una vaguada en lo alto de la atmósfera, dejando lluvias fuertes y chubascos en el sureste y la península.
Vientos fuertes y mañanas frías por la masa de aire frío
Ese mismo lunes, la masa de aire frío del frente 9 causará viento del norte con rachas en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, en Tamaulipas y Tabasco, además de mañanas frías a muy frías en el norte y centro del país.
Llega el frente frío 10 a México
También el lunes, el nuevo frente frío número 10 se acercará al noroeste de México con rachas fuertes de viento y chubascos en Baja California.
Clima el martes 31 de noviembre
Para el martes 1 de diciembre, el frente frío 9 se quedará detenido en el golfo de México y la vaguada pasará por la península de Yucatán, dejando lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; mientras tanto, el frente frío 10 bajará la temperatura y traerá vientos y lluvias muy fuertes al noroeste.
¿Qué se espera el miércoles con el frente frío 10?
El miércoles 2 de diciembre, el frente frío 10 se moverá sobre el noroeste acompañado de una circulación ciclónica, lo que provocará rachas muy fuertes de viento, lluvias intensas y más frío en esa región.