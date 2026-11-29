El clima de México tendrá la presencia del frente frío 9 y 10, además de una vaguada y una masa de aire frío entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre de 2026.

Habrá lluvias fuertes, vientos intensos y mañanas heladas.

¿Qué estados resentirán más estos efectos?

Efectos del frente frío 9

El lunes 30 de noviembre, el frente frío número 9 avanzará sobre el golfo de México y la península de Yucatán y se juntará con una vaguada en lo alto de la atmósfera, dejando lluvias fuertes y chubascos en el sureste y la península.

🚨 El ingreso del frente frío número 9 provocará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora este domingo 29 de noviembre en Nuevo León, principalmente en las regiones Norte y Oriente, informó Protección Civil Nuevo León (PCNL).https://t.co/xbgQ769NUA pic.twitter.com/GFBEkbj23m — INFO7MTY (@info7mty) November 29, 2026

Vientos fuertes y mañanas frías por la masa de aire frío

Ese mismo lunes, la masa de aire frío del frente 9 causará viento del norte con rachas en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, en Tamaulipas y Tabasco, además de mañanas frías a muy frías en el norte y centro del país.

Llega el frente frío 10 a México

También el lunes, el nuevo frente frío número 10 se acercará al noroeste de México con rachas fuertes de viento y chubascos en Baja California.

Clima el martes 31 de noviembre

Para el martes 1 de diciembre, el frente frío 9 se quedará detenido en el golfo de México y la vaguada pasará por la península de Yucatán, dejando lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; mientras tanto, el frente frío 10 bajará la temperatura y traerá vientos y lluvias muy fuertes al noroeste.

¡Buenos días! ❄️ te compartimos los sistemas meteorológicos presentes este domingo en México:



🌀 Vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera (debilitamiento de la primera tormenta invernal)

🏳️ Frente frío núm. 9 (nuevo, ingresará sobre el norte y noreste de México)

🌫️ Masa… pic.twitter.com/AijdbzZ3g7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 29, 2026

¿Qué se espera el miércoles con el frente frío 10?

El miércoles 2 de diciembre, el frente frío 10 se moverá sobre el noroeste acompañado de una circulación ciclónica, lo que provocará rachas muy fuertes de viento, lluvias intensas y más frío en esa región.