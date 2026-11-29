Apenas vamos a arrancar la semana y el clima va a volver ponerse helado en algunas partes de México por la llegada del frente frío número 10, que pegará entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre de 2026.
Este fenónmeno vendrá acompañado de lluvias, viento fuerte y temperaturas muy bajas.
¿En qué estados se sentirá más?
¿Cuándo llega el frente frío 10?
Del lunes 30 de noviembre al miércoles 2 de diciembre, el frente frío número 10 se extenderá por el noroeste del territorio nacional y provocará rachas muy fuertes de viento, chubascos, lluvias de fuertes a muy fuertes y una baja en la temperatura de la región.
Frente frío traerá lluvias intensas en estos estados
Para el miércoles 2 de diciembre, al desplazarse sobre el noroeste, dejará lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el este y sur de Sonora y en el oeste y suroeste de Chihuahua, además de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el norte de Sinaloa.
¿Dónde habrá el viento fuerte?
Tanto al inicio de que empiece su paso por México como durante el miércoles, el choque de este frente frío con la circulación ciclónica en altura mantendrá rachas muy fuertes de viento en el noroeste del país.
Temperaturas de hasta -10 °C en zonas serranas
Para la madrugada del jueves, las temperaturas bajarán a mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Sonora y Chihuahua, y de -5 a 0 °C con heladas en partes serranas de Baja California, Durango, Zacatecas y Estado de México.
Otros estados que amanecerán cerca de los cero grados
En esa misma madrugada del jueves se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas en zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.