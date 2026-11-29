Apenas vamos a arrancar la semana y el clima va a volver ponerse helado en algunas partes de México por la llegada del frente frío número 10, que pegará entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre de 2026.

Este fenónmeno vendrá acompañado de lluvias, viento fuerte y temperaturas muy bajas.

¿En qué estados se sentirá más?

¿Cuándo llega el frente frío 10?

Del lunes 30 de noviembre al miércoles 2 de diciembre, el frente frío número 10 se extenderá por el noroeste del territorio nacional y provocará rachas muy fuertes de viento, chubascos, lluvias de fuertes a muy fuertes y una baja en la temperatura de la región.

¡Está por llegar! 🥶🌬️ Frente frío 9: Así golpeará a México; estados con frío extremo y lluvias



La primera tormenta invernal perderá fuerza y dejará de impactar al país; pero otro frente frío ya se acerca al territorio nacional.



Aquí, la información: https://t.co/Cqx0r22hQc pic.twitter.com/V9iX6LwBEj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 29, 2026

Frente frío traerá lluvias intensas en estos estados

Para el miércoles 2 de diciembre, al desplazarse sobre el noroeste, dejará lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el este y sur de Sonora y en el oeste y suroeste de Chihuahua, además de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el norte de Sinaloa.

¿Dónde habrá el viento fuerte?

Tanto al inicio de que empiece su paso por México como durante el miércoles, el choque de este frente frío con la circulación ciclónica en altura mantendrá rachas muy fuertes de viento en el noroeste del país.

Temperaturas de hasta -10 °C en zonas serranas

Para la madrugada del jueves, las temperaturas bajarán a mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Sonora y Chihuahua, y de -5 a 0 °C con heladas en partes serranas de Baja California, Durango, Zacatecas y Estado de México.

¡Buenos días! ❄️ te compartimos los sistemas meteorológicos presentes este domingo en México:



🌀 Vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera (debilitamiento de la primera tormenta invernal)

🏳️ Frente frío núm. 9 (nuevo, ingresará sobre el norte y noreste de México)

🌫️ Masa… pic.twitter.com/AijdbzZ3g7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 29, 2026

Otros estados que amanecerán cerca de los cero grados

En esa misma madrugada del jueves se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas en zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.