¿Cuántos frentes fríos faltan en 2026? Esto falta para cerrar el año

La temporada de frentes fríos 2026-2027 apenas comienza y todavía quedan varios sistemas por llegar a México. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), octubre tendrá 7 frentes fríos, pero ¿cuántos faltan para completar los previstos durante 2026?

¿Cuántos frentes fríos faltan en 2026?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027. Para saber cuántos faltan durante lo que resta de 2026, hay que considerar los sistemas previstos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Para septiembre se pronosticaron 3 frentes fríos. En octubre se esperan 7, mientras que para noviembre están previstos 8 y para diciembre 9.

De acuerdo con @conagua_clima, para la temporada de ❄️ #FrentesFríos 2026-2027, que estadísticamente inicia en septiembre y concluye en mayo, estos son los sistemas que se pronostican:



⚠️ Recuerda consultar solo fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección… pic.twitter.com/FUIsQB3jhN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 4, 2026

Con esta distribución, durante los cuatro meses del cierre de 2026 se contemplan 27 frentes fríos en total.

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El calendario señala que la actividad continuará durante los primeros meses de 2027. Para enero se esperan 8 frentes fríos; para febrero, 7; marzo, 6; abril, 6 y mayo, 2.

En total, estos sistemas forman parte de los 56 frentes fríos previstos para la temporada 2026-2027. Octubre, con 7 sistemas pronosticados, supera el promedio climatológico de 5 frentes fríos para ese mes durante el periodo 1991-2020.

De acuerdo con el calendario previsto, diciembre será el mes con mayor número de frentes fríos durante la temporada 2026-2027, con nueve sistemas pronosticados .

Zonas de México donde hace más frío

Recuerda que no en todo México se puede sentir igual. Las zonas serranas del norte de México son las que suelen registrar las temperaturas más bajas, particularmente en Chihuahua y Durango. El SMN ha registrado temperaturas mínimas de hasta -10 °C a -15 °C en zonas serranas de ambos estados durante el invierno.

También pueden registrarse condiciones muy frías en las sierras de Baja Califonia, Sonora, Coahuila y Zacatecas, mientras que en las zonas altas del centro, como Estado de México, Tlaxcala y Puebla, también son frecuentes las heladas.

