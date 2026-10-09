Consejera del INE denuncia amenazas directas contra ella y su familia tras polémica por boletas planchadas

"Es intimidación”: La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, denunció que ha recibido amenazas graves y directas contra su integridad física, así como contra integrantes de su familia, en medio de la controversia por las llamadas boletas planchadas.

Durante una sesión del Consejo General del organismo, la funcionaria aseguró que las intimidaciones ya fueron documentadas y que serán atendidas por las vías institucionales y legales correspondientes. También advirtió que ninguna amenaza determinará el sentido de sus votos ni condicionará las decisiones que tome en el ejercicio de sus funciones.

“En días recientes he recibido amenazas graves y directas contra mi integridad física, que se han extendido incluso a integrantes de mi familia”, expresó.

“No es crítica, no es debate”: consejera rechaza las intimidaciones

Gómez Puga aclaró que hizo pública la situación no para colocarse en una posición de víctima, sino para señalar que las amenazas contra una persona y sus familiares rebasan los límites de la discusión democrática.

La consejera reconoció que las críticas, los cuestionamientos públicos y las discrepancias políticas forman parte de una democracia, incluso cuando son severas; sin embargo, marcó una diferencia entre expresar desacuerdos y recurrir a la intimidación.

“Pero amenazar la integridad de una persona o de su familia no es crítica, no es debate y no es libertad de expresión”, sostuvo.

Además, advirtió que el problema no es exclusivamente personal cuando las amenazas están relacionadas con las decisiones que toma una autoridad electoral, pues también está en juego la independencia con la que sus integrantes deliberan y votan.

‼️🛑La consejera que propuso quitar los candados a las “boletas planchadas”, Frida Gómez, informa que ha recibido amenazas En su discurso en el CG del @INEMexico reveló que tras los señalamientos y la crítica que le hicieron, también recibió amenazas contra su integridad física https://t.co/ypQPgNn6GP — Sarahi Uribe (@saquribe) October 8, 2026

¿Qué propuso Frida Gómez sobre las boletas planchadas?

La controversia se originó por el mecanismo que Gómez Puga presentó para documentar las boletas electorales sin marcas de doblez mediante actas de incidentes en los consejos distritales.

La consejera explicó que su propuesta buscaba atender un vacío normativo y ofrecer herramientas de vigilancia a los partidos políticos con menor representación.

No obstante, el procedimiento aprobado por el INE abría la posibilidad de que los consejos distritales determinaran si esas papeletas debían contabilizarse, una vez que se documentara su procedencia mediante una hoja de incidentes.

El Tribunal Electoral resolvió posteriormente que las boletas sin doblez no podían considerarse votos válidos y corrigió el criterio aprobado por el instituto.

Tras la resolución, Gómez Puga rechazó que su propuesta tuviera como finalidad validar automáticamente las llamadas boletas planchadas o favorecer a una fuerza política en particular.