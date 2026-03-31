Abril llegará con más frío en estas alcaldías de CDMX: ¿A qué hora bajará la temperatura?

Las lluvias no dan tregua en la Ciudad de México (CDMX) y aunado a ello, se prevé la llegada de más frío por la presencia de temperaturas bajas hoy y por la madrugada del 1 de abril de 2026.

Antes de salir de casa, no olvides cargar ropa abrigadora, pues las autoridades indicaron que se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.

Recuerda que hoy por la terde se prevé ambiente templado con cielo nublado y lluvias fuertes puntuales, con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Alcaldías de CDMX donde habrá más frío: temperaturas previstas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que el frío se mantendrá con más presencia en tres alcaldías de la CDMX:



Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

El reporte del clima de las autoridades advierte temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 1 de abril de 2026 en esas tres alcaldías.

Toma en cuenta que este martes 31 de marzo de 2026 se prevé cielo nublado y lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y posible cáida de granizo.

¿A qué hora bajará la temperatura en CDMX?

El reporte indica que la temperatura bajará este 1 de abril de 2026 a partir de las 03:00 a las 08:00 horas en Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

La institución informó que las temperaturas que se tienen previstas en estas tres demarcaciones es de 4 a 6°C, por lo que compartió una serie de recomendaciones para la población. Ante la presencia de bajas temperaturas:



Abrígate bien cubriendo la nariz y boca

Evita cambios bruscos de temperatura

Resguarda mascotas del frío y no las dejes a la intemperie

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

Aunque la madrugada del miércoles será muy fría en el sur y poniente; por la tarde, habrá ambiente cálido con lluvias ligeras y chubascos.

No olvides usar paraguas o impermeable, evitar zonas con acumulación de agua, no tirar basura en la vía pública y mantenerte atento a las indicaciones de las autoridades.