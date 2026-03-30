El Ajusco se pinta de blanco en primavera; nevada sorprende a la CDMX

Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos del Ajusco cubierto de blanco, un paisaje poco común para esta época del año que dejó sorprendidos a los capitalinos. Aunque no se trata de una nevada generalizada, especialistas explican que en zonas altas sí pueden registrarse fenómenos como aguanieve o heladas, especialmente en puntos como el Pico del Águila, el más alto de la zona.

¿Por qué el Ajusco se ve blanco en plena primavera?

El cambio repentino en el clima se debe a la aproximación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), también conocida como vórtice frío. Este fenómeno provoca:



Descenso de temperaturas

Lluvias y chubascos

Posible caída de granizo

Condiciones para aguanieve en zonas elevadas

A más de 3,900 metros de altura, el Ajusco tiene las condiciones ideales para que este tipo de fenómenos ocurran, incluso en primavera.

¿Qué dice el pronóstico del clima para la CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de Conagua Clima, informó que este 30 de marzo se esperan lluvias en el centro del país, con posibilidad de granizo y aguanieve en zonas altas.

Además, autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo en todas las alcaldías. Durante la tarde y noche se prevé que continúen:



Lluvias intermitentes

Actividad eléctrica

Caída de granizo en algunos puntos

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 30/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/UZ1k35gDuz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 30, 2026

¿Dónde está lloviendo en la CDMX?

Se han reportado lluvias ligeras y lloviznas en varias zonas de la ciudad, principalmente en:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Recomendaciones si planeas ir al Ajusco

Protección Civil emitió algunas recomendaciones para quienes buscan visitar el Ajusco, ya sea para senderismo, picnic o actividades recreativas:



Abrigarse bien por las bajas temperaturas

Evitar zonas resbalosas o con poca visibilidad

Mantenerse informado sobre el clima

No exponerse durante tormentas eléctricas

Seguir indicaciones de autoridades