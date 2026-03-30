El Ajusco se pinta de blanco en primavera; nevada sorprende a la CDMX
Videos del Ajusco cubierto de blanco se viralizan tras fuerte nevada; mientras lluvias, granizo y bajas temperaturas sorprenden a capitalinos este 30 de marzo.
Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos del Ajusco cubierto de blanco, un paisaje poco común para esta época del año que dejó sorprendidos a los capitalinos. Aunque no se trata de una nevada generalizada, especialistas explican que en zonas altas sí pueden registrarse fenómenos como aguanieve o heladas, especialmente en puntos como el Pico del Águila, el más alto de la zona.
¿Por qué el Ajusco se ve blanco en plena primavera?
El cambio repentino en el clima se debe a la aproximación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), también conocida como vórtice frío. Este fenómeno provoca:
- Descenso de temperaturas
- Lluvias y chubascos
- Posible caída de granizo
- Condiciones para aguanieve en zonas elevadas
A más de 3,900 metros de altura, el Ajusco tiene las condiciones ideales para que este tipo de fenómenos ocurran, incluso en primavera.
¿Qué dice el pronóstico del clima para la CDMX?
El Servicio Meteorológico Nacional, a través de Conagua Clima, informó que este 30 de marzo se esperan lluvias en el centro del país, con posibilidad de granizo y aguanieve en zonas altas.
Además, autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo en todas las alcaldías. Durante la tarde y noche se prevé que continúen:
- Lluvias intermitentes
- Actividad eléctrica
- Caída de granizo en algunos puntos
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 30/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 30, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/UZ1k35gDuz
¿Dónde está lloviendo en la CDMX?
Se han reportado lluvias ligeras y lloviznas en varias zonas de la ciudad, principalmente en:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Recomendaciones si planeas ir al Ajusco
Protección Civil emitió algunas recomendaciones para quienes buscan visitar el Ajusco, ya sea para senderismo, picnic o actividades recreativas:
- Abrigarse bien por las bajas temperaturas
- Evitar zonas resbalosas o con poca visibilidad
- Mantenerse informado sobre el clima
- No exponerse durante tormentas eléctricas
- Seguir indicaciones de autoridades
🗻La imagen del día!!!— IroniaLD (@IroniaLD) March 30, 2026
El Pico del Águila en el Ajusco en #Tlalpan #CDMX pic.twitter.com/hXTHXzGdUq