¡Saca el paraguas y las chamarras! Fuertes lluvias y caída de aguanieve en zonas altas golpearán a la CDMX

La CDMX tendrá lluvias fuertes esta tarde y noche del lunes 30 de marzo, con posible caída de granizo, rachas de viento y condiciones frías en distintas zonas, de acuerdo con el pronóstico oficial de Protección Civil de la Ciudad de México.

Además de las lluvias en la CDMX, se prevé ambiente muy frío en zonas altas del Valle de México , donde no se descarta la caída de aguanieve durante la madrugada del martes.

Lluvias fuertes y alerta por frío en CDMX hoy

Autoridades activaron Alerta Amarilla por lluvias en todas las alcaldías de la CDMX, ante el pronóstico de precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas.

Las lluvias en la CDMX podrían intensificarse durante la tarde y noche, con acumulaciones importantes de agua en vialidades y posibles encharcamientos.

El pronóstico también incluye rachas de viento de hasta 50 km/h, lo que podría generar caída de ramas o afectaciones en zonas con infraestructura expuesta.

Posible caída de aguanieve en zonas altas

En zonas altas del Valle de México, especialmente en el Estado de México, el ambiente será más frío durante la noche y madrugada.

Las condiciones atmosféricas favorecen la posible caída de aguanieve, principalmente en regiones elevadas donde la temperatura descenderá de forma considerable.

Para la CDMX, se espera una temperatura mínima entre 9 y 11 °C, mientras que en zonas como Toluca podría bajar hasta los 3 °C.

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¿Por qué habrá lluvias en la CDMX?

El pronóstico indica que estas lluvias en la CDMX están asociadas a la presencia de una circulación ciclónica en niveles medios, combinada con una vaguada en altura y canales de baja presión.

Esta interacción genera inestabilidad atmosférica que provoca lluvias fuertes en gran parte del país, incluyendo la CDMX.

¿Qué alcaldías serán afectadas por lluvias en CDMX?

Las lluvias en la CDMX impactarán todas las demarcaciones, por lo que se recomienda tomar precauciones en toda la ciudad. Las zonas con mayor riesgo son aquellas con historial de encharcamientos o donde el drenaje suele saturarse rápidamente.

Recomendaciones por lluvias en CDMX

Ante este pronóstico, autoridades recomiendan:



Usar paraguas o impermeable

Evitar zonas con acumulación de agua

No tirar basura en la vía pública

Mantenerse informado sobre actualizaciones

Las lluvias en la CDMX podrían extenderse hacia la madrugada, por lo que se sugiere prever traslados y posibles afectaciones viales.

Helada y caída de aguanieve soprende a la CDMX hoy

En las últimas horas, el Ajusco volvió a captar la atención en redes sociales, donde circularon imágenes y videos de zonas cubiertas de blanco, un paisaje poco común en plena primavera en la CDMX.

Aunque no se trata de una nevada generalizada, especialistas explican que en áreas elevadas sí pueden presentarse fenómenos como aguanieve o heladas.

Este cambio se relaciona con la presencia de una DANA, un sistema que provoca descenso de temperaturas, lluvias y granizo. En puntos como el Pico del Águila, por su altitud, estas condiciones favorecen la aparición de superficies cubiertas de hielo o nieve ligera.