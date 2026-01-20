¿Habrá heladas en la CDMX? Estas son las alcaldías afectadas por las bajas temperaturas de este martes; cómo protegerse del frío

¡Prepara tus guantes y bufanda! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta amarilla en cinco alcaldías de la CDMX por las bajas temperaturas que azotarán a la capital del país este martes 21 de enero 2026.

Fuerza Informativa Azteca te comparte las alcaldías afectadas por el frio.

¿Cuáles son las alcaldías afectadas por frío en la CDMX?

Para la mañana de este martes, las bajas temperaturas en la CDMX alcanzarán los 4° a 6°C, por lo que se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones , pero ¿qué zonas serán afectadas?



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

El frío extremo comenzará a sentirse en las zonas afectadas a partir de la 1 a las 8 horas de este 21 de enero 2026.

Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX

¡No te arriesgues! Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.



Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.

Utiliza crema protectora para la piel.

Lávate las manos con frecuencia.

Evita cambios bruscos de temperaturas.

Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.

En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.

Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.

¿Cómo funciona el sistema de alerta por bajas temperaturas en CDMX?

Los niveles van del verde al púrpura, y cada uno indica la intensidad del fenómeno y las medidas de prevención recomendadas:



Verde : condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.

: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C. Amarilla : ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.

: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C. Naranja : frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.

: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C. Roja : temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.

: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones. Púrpura : fenómeno extremo, pocas veces registrado, con temperaturas iguales o menores a -3 °C y posibles daños graves a la salud y la infraestructura.

Este esquema se integra al Sistema de Alerta Temprana, diseñado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para ofrecer información oportuna y permitir a la población actuar con rapidez ante cualquier amenaza.