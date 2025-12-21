¡CDMX amanecerá congelada! Activan alerta por frío en más de 5 alcaldías; zonas afectadas y cómo protegerse
Este lunes más de 5 alcaldías despertarán con bajas temperaturas, por lo que se recomienda tomar medidas; estas son las zonas con más frío en CDMX.
¡A sacar las cobijas! La Secretaría de Gestión Integral Riesgos y Protección, activó la alerta amarilla debido a las bajas temperaturas que azotarán a la Ciudad de México (CDMX) este lunes 22 de diciembre 2025; te compartimos las alcaldías afectadas.
¿Cuáles son alcaldías afectadas por frío en CDMX?
Al menos seis alcaldías se verán afectadas por las
bajas temperaturas
, que alcanzarán los 4° a 6°C; te compartimos las zonas más frío en la CDMX:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Las autoridades confirmaron que las bajas temperaturas azotarán la capital del país entre las 2 de la madrugada hasta las 8 de la mañana de este lunes; se pide a los ciudadanos tomar medidas para protegerse del frío.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 22/12/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.
Mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Jc7gx5Z76B
Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX
¡No te arriesgues! Protección Civil compartió una serie de
recomendaciones
para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.
- Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.
- Utiliza crema protectora para la piel.
- Lávate las manos con frecuencia.
- Evita cambios bruscos de temperaturas.
- Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.
- En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.
Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.
Recuerda que se activó Alerta Naranja🟠y Alerta Amarilla🟡por bajas #temperaturas y heladas.
Sigue las recomendaciones de #Ollin, el chapulín de la prevención. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pmhK7UoMe1
¿Cómo funciona el sistema de alerta por bajas temperaturas en CDMX?
Los niveles van del verde al púrpura, y cada uno indica la intensidad del fenómeno y las medidas de prevención recomendadas:
- Verde: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.
- Amarilla: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.
- Naranja: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.
- Roja: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.
- Púrpura : fenómeno extremo, pocas veces registrado, con temperaturas iguales o menores a -3 °C y posibles daños graves a la salud y la infraestructura.
Este esquema se integra al Sistema de Alerta Temprana, diseñado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para ofrecer información oportuna y permitir a la población actuar con rapidez ante cualquier amenaza.
