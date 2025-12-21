Logo Inklusion Sitio accesible
¡CDMX amanecerá congelada! Activan alerta por frío en más de 5 alcaldías; zonas afectadas y cómo protegerse

Este lunes más de 5 alcaldías despertarán con bajas temperaturas, por lo que se recomienda tomar medidas; estas son las zonas con más frío en CDMX.

Alerta por frío en CDMX: Alcaldías con bajas temperaturas para este lunes; cómo protegerse
Alcaldías afectadas por frío en la CDMX|INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Escrito por:  Fernanda Benítez

¡A sacar las cobijas! La Secretaría de Gestión Integral Riesgos y Protección, activó la alerta amarilla debido a las bajas temperaturas que azotarán a la Ciudad de México (CDMX) este lunes 22 de diciembre 2025; te compartimos las alcaldías afectadas.

¿Cuáles son alcaldías afectadas por frío en CDMX?

Al menos seis alcaldías se verán afectadas por las bajas temperaturas , que alcanzarán los 4° a 6°C; te compartimos las zonas más frío en la CDMX:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Las autoridades confirmaron que las bajas temperaturas azotarán la capital del país entre las 2 de la madrugada hasta las 8 de la mañana de este lunes; se pide a los ciudadanos tomar medidas para protegerse del frío.

Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX

¡No te arriesgues! Protección Civil compartió una serie de  recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.

  • Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.
  • Utiliza crema protectora para la piel.
  • Lávate las manos con frecuencia.
  • Evita cambios bruscos de temperaturas.
  • Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.
  • En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.

Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.

¿Cómo funciona el sistema de alerta por bajas temperaturas en CDMX?

Los niveles van del verde al púrpura, y cada uno indica la intensidad del fenómeno y las medidas de prevención recomendadas:

  • Verde: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.
  • Amarilla: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.
  • Naranja: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.
  • Roja: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.
  • Púrpura : fenómeno extremo, pocas veces registrado, con temperaturas iguales o menores a -3 °C y posibles daños graves a la salud y la infraestructura.

Este esquema se integra al Sistema de Alerta Temprana, diseñado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para ofrecer información oportuna y permitir a la población actuar con rapidez ante cualquier amenaza.

¡Ingenio chilango! Así se protegen de las intensas heladas en CDMX y Edomex

