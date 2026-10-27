ALERTA por frío extremo: Estos estados tendrán temperaturas de hasta -5 grados del martes 27 al viernes 30 de octubre

El frío continuará en varias regiones de México durante esta semana. Del martes 27 al viernes 30 de octubre, el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contempla temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas de tres estados, mientras que otras entidades tendrán registros de entre 0 y 5 grados durante las madrugadas.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta -5 grados?

La Conagua prevé temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en las zonas serranas durante las madrugadas del miércoles 28, jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Esto significa que las condiciones de frío persistirán durante varios días en estas regiones, por lo que las temperaturas más bajas se esperan principalmente durante las primeras horas de la mañana.

Los estados con pronóstico de temperaturas bajo cero son:



Baja California: zonas serranas.

Chihuahua: zonas serranas.

Durango: zonas serranas.

Es importante considerar que el pronóstico corresponde a regiones serranas, por lo que no significa que todo el territorio de estas entidades vaya a registrar temperaturas bajo cero.

Miércoles 28 de octubre

Para la madrugada del jueves 29, el pronóstico contempla:



-5 a 0 grados : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. 0 a 5 grados: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Jueves 29 de octubre

Durante la madrugada del viernes 30, las temperaturas mínimas previstas son:



-5 a 0 grados : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. 0 a 5 grados: zonas serranas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viernes 30 de octubre

Para la madrugada del sábado 31, se mantiene el pronóstico de:



-5 a 0 grados : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. 0 a 5 grados: zonas serranas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué pasará con la tormenta tropical "Vance"?

En su pronóstico para el martes 27 de octubre, la Conagua informó que la tormenta tropical se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco.

Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. También se esperan rachas de viento y oleaje elevado en las costas de estas entidades.