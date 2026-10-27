¡Frío en CDMX y Edomex! Temperaturas cercanas a los 0 grados sorprenden al Valle de México este martes

El clima frío marcará el amanecer de este martes 27 de octubre en el Valle de México, con temperaturas mínimas de hasta 4 °C en el Edomex y registros de hasta 9 °C en algunas alcaldías de la CDMX, de acuerdo con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones más frías se esperan en zonas altas del Estado de México y en el sur y poniente de la capital, donde se recomienda salir con ropa abrigadora, especialmente durante las primeras horas del día.

¿Cuáles serán las temperaturas mínimas en CDMX y Edomex?

En la CDMX, las temperaturas mínimas previstas varían según la zona. Magdalena Contreras y Tlalpan podrían registrar 9 °C, mientras que Cuajimalpa tendría una mínima de 10 °C. En Milpa Alta y Xochimilco se esperan alrededor de 11 °C.

Para el Estado de México, Toluca destaca por un amanecer más frío, con una mínima estimada de 4 °C. Naucalpan y Ecatepec tendrán registros cercanos a los 10 °C, aunque las condiciones pueden cambiar de acuerdo con la ubicación.

Lista del pronóstico del clima por alcaldías en CDMX :



Magdalena Contreras: mínima de 9 °C y máxima de 21 °C.

Tlalpan: mínima de 9 °C y máxima de 22 °C.

Cuajimalpa: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C.

Milpa Alta: mínima de 11 °C y máxima de 20 °C.

Xochimilco: mínima de 11 °C y máxima de 23 °C.

Álvaro Obregón: mínima de 11 °C y máxima de 23 °C.

Tláhuac: mínima de 11 °C y máxima de 24 °C.

Azcapotzalco: mínima de 13 °C y máxima de 24 °C.

Gustavo A. Madero: mínima de 13 °C y máxima de 24 °C.

Miguel Hidalgo: mínima de 13 °C y máxima de 25 °C.

Cuauhtémoc: mínima de 13 °C y máxima de 25 °C.

Venustiano Carranza: mínima de 13 °C y máxima de 25 °C.

Benito Juárez: mínima de 13 °C y máxima de 24 °C.

Iztacalco: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C.

Iztapalapa: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C.

Coyoacán: mínima de 14 °C y máxima de 24 °C.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TORMENTA TROPICAL “VANCE” NO DEJA A MÉXICO: SE PREVÉN LLUVIAS EN MÁS DE 20 ESTADOS

Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana, martes, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/iwNHfLnkAa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2026

¿A qué hora se sentirá más frío?

El ambiente más frío se espera durante la mañana, antes de que las temperaturas aumenten gradualmente hacia la tarde. Para la capital se prevén máximas de entre 23 y 25 °C, por lo que habrá una diferencia importante entre el amanecer y las horas de mayor temperatura.

Además, el pronóstico para el Valle de México contempla cielo medio nublado a nublado y posibilidad de chubascos durante la tarde, por lo que recomienda llevar una chamarra para las primeras horas y consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir.