Depuran lista de aspirantes a consejeros, queda fuera Carla Humphrey

El Comité Técnico de Evaluación informó que de 664 aspirantes a consejeros de INE pasaron a la segunda pararonda 531 personas que cumplieron con los requisitos documentales que establece la convocatoria.

El Comité Técnico hizo pública la lista de los 531 aspirantes que pasaron el primer filtro en busca de 4 puestos como consejeros electorales. Figuran; 164 mujeres, 358 hombres, 5 personas no binarias, 1 mujer trasn y 3 no especificaron.

Ahora viene la segunda etapa, los 531 aspirantes deberán presentar examen el próximo miércoles. Está prohibido copiar.

“Se da inicio a la segunda fase de la etapa de evaluación de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos, el examen se aplicará a las personas que se encuentran en la lista definitiva el próximo 7 de marzo a partir de las 10 horas. Los estamos citando en la Cámara de Diputados” informó María Esther Azuela Gómez, integrante del Comité Técnico.

Aspirantes a consejeros realizarán examen en Salón de Sesiones.

Los aspirantes a consejeros del INE ocuparan en salón de sesiones para realizar el examen. Ese día los diputados no tendrán sesión, se acordó pasarla para el miércoles 8.

El comité técnico informo también que de las 133 personas que quedaron fuera de la contienda, entre ellos figura la actual consejera electoral Carla Humphrey Jordán quien buscaba participar por la presidencia del INE. También quedo fuera Javier Santiago Castillo, ex consejero de 2014 a 2017.

Para el Comité Técnico hay fundamentos constitucionales en el artículo 41 que les impiden participar.

Así lo explicó María Esther Azuela Gómez, “incluye a las personas aspirantes que hoy son consejeros electorales en el INE en funciones o que fungieron como tales a partir de la reforma del 2014, esta decisión fue tomada por unanimidad de los votantes de este Comité… En este sentido no pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2032 ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo por más de 9 años que se establecen en la Constitución”.

Algunos aspirantes descartados por diversos incumplimientos en requisitos.

El Comité Técnico informo que hubo 32 aspirantes que no quedaron registrados en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria, mismos que no podían ser subsanados mediante la prevención que se hizo.

Además de rechazar la postulación de 3 aspirantes que no reunían el requisito legal de contar con la antigüedad mínima de 5 años de haber obtenido el título profesional de nivel licenciatura