Reportan fuerte estruendo en Tehuacán, Puebla, se trató de un boom sónico

Un fuerte estruendo sorprendió la mañana de este lunes a habitantes de Tehuacán, Tepanco de López y Santiago Miahuatlán, Puebla. Por algunos minutos, la intensidad del sonido hizo pensar en una explosión o incluso en un sismo, pero en realidad fue un boom sónico.

Protección Civil de Puebla informó que, tras recibir los reportes, estableció comunicación con la Comandancia del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán. Personal de la terminal señaló que el área militar para operaciones aéreas estaba activa y que se realizaban prácticas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, actividad relacionada con el estruendo.

¿Qué pasó con el fuerte estruendo en Tehuacán?

El ruido se percibió alrededor de las 10:26 horas y generó reportes desde distintos puntos de la región. Algunas personas señalaron que incluso vibraron puertas y ventanas, mientras cuerpos de emergencia realizaron recorridos para descartar algún incidente.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños relacionados con el estruendo.

🛩️💥 Boom sónico alarmó a habitantes de Tehuacán y municipios cercanos



El fuerte estruendo fue provocado por aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana durante prácticas de vuelo.



Autoridades descartaron riesgo para la población.#Tehuacán #Puebla #FuerzaAéreaMexicana

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¿Fue un sismo o una explosión en Tehuacán?

No se trató de un sismo, de acuerdo con la información disponible del Servicio Sismológico Nacional citada por medios locales. La explicación dada por Protección Civil apunta a las prácticas aéreas que se realizaban en la zona.

La intensidad y el carácter repentino del sonido llevaron a que en redes sociales circularan distintas versiones sobre su origen antes de que las autoridades dieran una explicación.

📢 Derivado de reportes ciudadanos por un fuerte estruendo percibido en los municipios de Tehuacán, Tepanco de López y Santiago Miahuatlán, se estableció comunicación con la Comandancia del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.



✈️ El personal informó que el área militar para… pic.twitter.com/yuvUSwXgGI — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 21, 2026

¿Qué es un estampido sónico?

Un estampido sónico es el fuerte sonido que puede producir una aeronave cuando genera ondas de presión al desplazarse a velocidades supersónicas. La señal descrita en el registro sísmico compartido para este caso presenta características compatibles con una perturbación atmosférica de corta duración; sin embargo, esa interpretación técnica debe distinguirse de la explicación oficial de Protección Civil, que vinculó el estruendo con las prácticas de aeronaves de la Fuerza Aérea.

¿Qué hacer si escuchas un estruendo fuerte?

Si un ruido de gran intensidad vuelve a presentarse, lo recomendable es mantener la calma, verificar información de Protección Civil y evitar compartir versiones no confirmadas. Si existe algún indicio de explosión, incendio, daños o personas en riesgo, se puede llamar al 911.

