Se avecina un diluvio: más de 20 estados tendrán fuertes lluvias este 9 de septiembre

Se acerca un diluvio a México este miércoles 9 de septiembre, donde diversos estados de presentarán de torrenciales a fuertes lluvias, aunque gracias a una onda de calor, también se prevén temperaturas altas.

Durante esta semana, el monzón mexicano y una onda tropical número 37 provocarán afectaciones en gran parte del territorio nacional, sumado a canales de baja presión y a una circulación ciclónica.

Estados que registrarán fuertes lluvias este miércoles 9 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm ): Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Michoacán (costa y sur) y Guerrero (oeste y costa).

): Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Michoacán (costa y sur) y Guerrero (oeste y costa). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (norte, centro y este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Tamaulipas (sur y suroeste), Jalisco (norte, oeste y centro), Colima, Guanajuato (sur y suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (suroeste, centro y norte).

: Sonora (norte, centro y este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Tamaulipas (sur y suroeste), Jalisco (norte, oeste y centro), Colima, Guanajuato (sur y suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (suroeste, centro y norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 m m): Baja California (sur), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro), Puebla (este), Estado de México (suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

m): Baja California (sur), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro), Puebla (este), Estado de México (suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Calor hoy en México: estados donde se prevén altas temperaturas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: B aja California (noreste).

aja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 ° C: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

C: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Pronóstico de lluvias en CDMX y Edomex

¡Aguas con el clima! Para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se pronostica cielo medio nublado a nublado. En el transcurso de la tarde se prevén fuertes lluvias para todo el Valle de México, por lo que se podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves en vialidades importantes.

La temperatura máxima para la capital será de 24 a 26 °C y la mínima será de 13 a 15 °C. Para el Edomex, se pronostica una temperatura máxima de 20 a 22 °C y una temperatura mínima de 9 a 11 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.