Inundaciones y deslaves tras lluvias torrenciales en Brasil

Inundaciones y deslaves de tierra provocados por las lluvias torrenciales azotaron la histórica ciudad de Petrópolis en el estado de Río de Janeiro en Brasil, con un balance (hasta el momento) de cinco muertos y cuatro personas desaparecidas. Un total de 31 personas han sido rescatadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Fabio Contreiras, líder del equipo de rescate ha señalado que: "Aquí cayó una precipitación acumulada de 400 milímetros en más de 12 horas, y la ciudad volvió a ser duramente golpeada. Enviamos más de 180 bomberos de varios lugares para participar en el trabajo de rescate".

Con la ayuda de drones y perros policía, los bomberos efectúan la búsqueda de los desaparecidos en más de 60 áreas con fuerte peligro de deslaves de tierra y lodo, mientras ayudan a las personas a abandonar los inmuebles en mal estado.

Isabel Carvalho, residente de Petrópolis, señaló que "mi hermano Mario desapareció ayer cuando estaba visitando a un amigo. Él vino aquí para ayudar. Pero ocurrió la inundación de forma repentina y ya fue demasiado tarde. Vino aquí para ayudar a su amigo a trasladar a su madre inválida y, hasta ahora, no tenemos noticias de él".

#21Mar #Brasil #Inundaciones

Suman 233 fallecidos por inundaciones derivadas de lluvias torrenciales caídas el domingo en Petrópolis, informaron este lunes las autoridades de #RioDeJaneiro - @DalierNews pic.twitter.com/vmaSCbU65f — Reporte Ya (@ReporteYa) March 22, 2022

En tan solo 6 horas cayó la lluvia de todo un mes

Cabe recordar que el pasado 15 de febrero, la ciudad de Petrópolis fue azotada por lluvias torrenciales, con precipitaciones de 259 milímetros en tan solo 6 horas, superando el nivel promedio mensual.

Las lluvias torrenciales provocaron deslizamientos de tierra, matando a 233 personas, y el trabajo de limpieza en la zona aún está en marcha. Las fuertes lluvias que cayeron desde el domingo golpearon nuevamente a la ciudad ya devastada.

🌧 Al menos cinco personas murieron por inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales caídas en Petrópolis, informaron las autoridades de Río de Janeiro sobre la ciudad serrana que en febrero vivió la peor tragedia de su historia, con 233 fallecidos.



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Inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad de Petrópolis

Ubicada en las montañas de la Serra dos Órgãos, en el valle de los ríos Quitandinha y Piabanha, Petrópolis es un destino popular de vacaciones en Brasil. Además de la belleza de los alrededores, la principal atracción es el palacio de verano de la exfamilia imperial brasileña, que actualmente hospeda el Museo Imperial de Brasil, especializado en la historia imperial.

En Petrópolis se encuentra también el Laboratorio Nacional de Informática Científica (LNCC), unidad de investigación del gobierno brasileño.

La ciudad fue denominada "ciudad de Pedro", en homenaje al emperador Pedro II, el segundo monarca de la nación e hijo de Pedro I. Fue la residencia de verano del Imperio del Brasil y de los aristócratas en el siglo XIX, y capital oficial del estado de Río de Janeiro entre 1894 y 1902.