Fuerza Aérea de EU despide a 27 soldados por rechazar vacuna Covid-19

La Fuerza Aérea de Estados Unidos (EU) dio de baja a 27 soldados por negarse a recibir la vacuna contra el Covid-19.

Según las autoridades, estos 27 miembros se convertirían en los primeros en ser cesados por desobedecer el mandato de vacunación.

La vocera de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek explicó que el cuerpo del Ejército dio a sus soldados hasta el 2 de noviembre para vacunarse contra el Covid-19, pero más de mil se han negado recibir el fármaco y más de 4 mil 700 han pedido eximirse de la obligación por motivos religiosos.

Ante dicha situación, la Fuerza Aérea decidió que los miembros anteriores fueran los primeros despedidos administrativamente por causas ligadas a la vacuna contra el Covid-19.

Dichos soldados, estaban en su primer periodo de alistamiento, por lo que eran miembros más jóvenes de menor rango.

La fuerza aérea no reveló el tipo de baja que recibieron sus soldados, pero la legislación que se está tramitando en el Congreso limita la concesión de un despido honorable o uno ordinario con condiciones honorables a los miembros que se niegan a vacunarse contra el Covid-19.

The Department of the Air Force releases its COVID-19 policy for #AirForce and @SpaceForceDoD servicemembers who requested separation or retirement prior to Nov. 2, or whose COVID-19 medical exemption or religious accommodation was denied.



Read more: https://t.co/CXLrvxAfBH — U.S. Air Force (@usairforce) December 8, 2021

Fuerza Aérea “llegó muy lejos” al despedir a soldados por no vacunarse

A principios de año, el Pentágono exigió la vacuna a todos los soldados del ejército, incluyendo el servicio activo, la Guardia Nacional y los reservistas.

Cada uno de los cuerpos establecía sus propios procedimientos y plazos para cumplir con el mandato, y el de la Fuerza Aérea era el primero en vencer.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que la vacuna contra el Covid-19 es fundamental para mantener la salud de las tropas y su capacidad para responder a una crisis de seguridad nacional.

La vocera de la Fuerza Aérea, detalló que ninguno de los 27 soldados solicitó una exención médica, administrativa o religiosa.

Ante los afectados, varios oficiales de otros servicios comentaron que por el momento solo la Fuerza Aérea ha llegado tan lejos en el proceso de bajas.

Sin embargo, según la vocera, la reacción a la vacuna contra el Covid-19 en el ejército refleja la del conjunto de la sociedad, con miles de personas rechazándola. Pero en general, el porcentaje de soldados que se vacunaron de inmediato superó al total nacional.

