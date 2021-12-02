Joe Biden apuesta a vacunación para frenar a Omicron

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se pronunció sobre las medidas impuestas en el país para combatir la pandemia de Covid-19 y la propagación de la variante Omicron, e indicó que se ataca a la variante con rapidez y ciencia, de ese modo planteó la posibilidad de vacunar a menores de cinco años.

“Estamos luchando contra esta variante con rapidez y acompañados de la ciencia”, expresó Joe Bide durante su discurso ofrecido este jueves en la sede de los Institutos Nacionales de la Salud.

Por lo que señaló que los científicos estadounidenses trabajan en la posibilidad seguir con la vacunación en niños menores de cinco años.

Happening Now: President Biden delivers remarks on his Administration’s plan to continue the fight against COVID-19 as we enter the winter months and face the Omicron variant. https://t.co/3JQQxxo05N — The White House (@WhiteHouse) December 2, 2021

El mandatario explicó que sus científicos “están analizando si se puede vacunar a menores de cinco años y están viendo que se haga lo mejor posible, de una forma segura”.

Joe Biden agregó que continuar con la vacunación en la población ya autorizada ayuda a mantener las escuelas abiertas y que los niños estén seguros en ellas, además reiteró que ya superaron los cuatro millones de menores vacunados.

“Ya hemos vacunado a más de cuatro millones de 5 a 11 años y a 15 millones de adolescentes. Vacunar a nuestros niños los protege, mantiene las escuelas abiertas y protege a todos los que los rodean”.

Joe Biden donará más vacunas para combatir a Omicron

Joe Biden agregó que otra de sus estrategias para combatir la pandemia y frenar la propagación de la variante Omicron es seguir donando vacunas al resto del mundo para que todos los mayores de 18 años reciban dosis de refuerzo.

Añadió que Estados Unidos es líder en enviar vacunas al mundo,”tenemos muchísimas, más que en cualquier otro país y les anuncio que estamos llevándolas al resto del mundo, pero esto no le está costando nada a los norteamericanos, nos aseguramos de proteger primero a los nacionales”.

En otro de los puntos de su estrategia contra la pandemia, Joe Biden mencionó que se ampliarán las pruebas diagnósticas gratuitas en todo el territorio, incluso, dijo, hay muchas que se pueden hacer desde casa y los precios serán más accesibles.

También anunció medidas más estrictas para los viajeros, quienes deberán presentar una prueba de Covid-19 negativa realizada 24 horas antes de ingresar a Estados Unidos con la finalidad de no propagar la variante Omicron.

Finalmente, Joe Biden pidió apoyar a los médicos y “dejar de creer en teorías de conspiración” para poder bajar los niveles de hospitalización.

No obstante, aclaró que en esta ocasión no se tiene contemplado volver al confinamiento porque “estamos en una mejor posición para enfrentar al Covid-19”.

