Fuerza Informativa Azteca presente en los Premios Iris América 2022

La séptima edición de los premios Iris América 2022, respaldados por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, volvió tras dos años de pandemia.

Así, representantes de diferentes cadenas de noticias latinoamericas pertenecientes a la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) se deiron cita en Montevideo, Uruguay, para conocer los mejores trabajos periodísticos de los aliados en esta edición de los premios Iris América 2022.

Las tres categorías de los Iris América 2022 por las que compitieron los canales de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) fue: Mejor cobertura de última hora, mejor historia televisiva y mejor reportaje de investigación.

Durante la premiación, el trabajo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) estuvo presente y fue reconocido por los periodistas y jurado de los premios Iris América 2022.

Ganadores de los premios Iris América 2022

Respecto a la categoría de Mejor cobertura de noticias de última hora, el ganador fue TV Canarias por el breaking news de la erupción del volcán de La Palma.

Fue precisamente en esta categoría donde Fuerza Informativa Azteca (FIA) obtuvo una mención honorífica por la cobertura que realizo respecto al colpaso de la línea 12 del metro en Ciudad de México gracias al trabajo del periodista Ricardo Torres.

El galardón a la mejor historia fue ganado por Teletica, televisora de Costa Rica, gracias a su trabajo "En las entrañas del Darién", que logró sobresalir en una categoría donde "La eutanasia de Martha Sepúlveda", una nota de Noticias Caracol que competía por el premio y llegó a diferentes países gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL).

Sin embargo, Noticias Caracol no regresó a Colombia con las manos vacias, ya que la nota "Voces de los mercenarios", sobre los mercenarios que asesinaron al presidente Jovenel Moïse en Haití, fue reconocida como el mejor nominado de la categoría mejor investigación periodística.