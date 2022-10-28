AMLO exhibirá a estados que no avalaron reforma de las Fuerzas Armadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se llevará la reforma de las Fuerzas Armadas a todos los estados de la República, aunque ya tiene la cuota requerida para ser una reforma constitucional, incluso dijo que dará a conocer a los congresos que no la avalaron.

López Obrador informó en la mañanera de hoy que ordenó al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que visitara a todos los estados para explicar la necesidad de avalar la reforma de las Fuerzas Armadas.

#EnLaMañanera | Aunque ya se puede publicar en el Diario Oficial la ley que mantiene al Ejército en la calles, debido a que ya se aprobó en 17 congresos locales, el presidente @lopezobrador_ pidió llevar a todos los estados está Reforma pic.twitter.com/11dAbzKtX6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2022

El Presidente de nuevo arremetió contra sus opositores, que acusan una militarización del país, pues aseguró que durante sus administraciones se permitieron las violaciones a derechos humanos.

“Se requiere que esta reforma, para que sea válida, debe de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales, que son 32, si hasta noche habian 17 pues ya se cumplió y ya es legal la reforma sin embargo, le he pedido al secretario de gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales, para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad a ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos”, declaró.

¿Qué sigue con la reforma de las Fuerzas Armadas?

Después de obtener la aprobación de más de la mitad de los congresos de los 32 estados, ahora será la Cámara de Diputados la que emitirá la declaratoria de validez de la reforma de las Fuerzas Armadas para después publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al respecto, el secretario Adán Augusto informó que hasta la noche del 27 de octubre eran 19 las entidades cuyos congresos avalaron la reforma que permite que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta el 2028 en las calles para labores de seguridad.

AMLO y Adán Augusto resaltaron que en otras administraciones no tomaban en cuenta a los congresos de los estados para las reformas constitucionales, por ello es que se realiza la visita por parte del titular de la Segob a los Congresos.

Adán Augusto informó que la siguiente semana visitará Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán y Zacatecas.

