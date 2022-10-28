¿De qué trato la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 28 de octubre

La mañanera de AMLO se realizó desde Baja California Sur en donde abordó diversos temas; este es el resumen de la conferencia de López Obrador hoy 28 de octubre.



AMLO prevé crecimiento turístico en BCS

El Presidente aseguró que Baja California Sur, después de Quintana Roo, es la entidad que está presentando un crecimiento de población, económica y por ende de servicios.

López Obrdaor detalló en la conferencia de prensa que por ello se implementó la plante de Fortes para abastecer de luz.

Pronosticó que este año, los lugares turísticos de BCS estarán llenos y son de los más importantes.

Reforma de Fuerzas Armadas se visitará en todo el país

Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de que la reforma de las Fuerzas Armadas ya rebasó los 17 congresos para que sea una Reforma Constitucional, pidió al secretario de Gobierno, Adán Augusto, que visite todos los estados, incluso, aseguró que dará a conocer a las entidades que no la aprobaron.

#EnLaMañanera | Aunque ya se puede publicar en el Diario Oficial la ley que mantiene al Ejército en la calles, debido a que ya se aprobó en 17 congresos locales, el presidente @lopezobrador_ pidió llevar a todos los estados está Reforma pic.twitter.com/11dAbzKtX6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2022

AMLO rechaza negociación con el crimen organizado



El Presidente negó que haya una negociación con el crimen organizado, luego de que Manuel Espino planteó a López Obrador un diálogo de paz entre autoridades y las organizaciones delincuenciales.

"Qué esperanzas si la delincuencia estaba metida en el gobierno, cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde termina el gobierno pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren y ¿qué hacían antes? pues se protegía a unos y se perseguía a otros".



#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó diálogo o negociaciones con grupos de la delincuencia para pacificar al país. Estos después de la sugerencia que lanzó Manuel Espino quien ha ocupado la Comisión Nacional de Seguridad pic.twitter.com/PizbqwPRLq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2022

AMLO dice que Cuarta Transformación tendrá continuidad

El Presidente López Obrador aseguró que hay hombres y mujeres que tomarán la estafeta para continuar con la transformación, incluso dijo que harán un mejor trabajo que su administración y reiteró que no se reelegirá por cuestión de principios.

"Afortunadamente tenemos muy buenos prospectos que van a resultar hasta mejores que nosotros, hombres y mujeres muy buenos, de modo que tenemos que ver con optimismo el futuro, esto va a continuar. Yo ya no puedo por cuestiones de principios porque estoy en contra de los cacicazgos, el caudillismo, de los jefes máximos, termino mi ciclo y me retiro y no vuelvo a ninguna actividad pública", expresó.

AMLO opina que oposición no quiere a Manuel Espino

El Presidente rechazó que fuera Manuel Espino, expresidente nacional del PAN, le haya planteado un diálogo de paz con la delincuencia organizada en meses pasados y aseguró que la oposición no lo quiere porque exhibe a los expresidentes.

"Estimo mucho a Espino, lo que pasa es que no lo quieren los conservadores ni la prensa conservadora porque resulta que era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad a confesar de cómo engañaron Fox y Calderón. Entonces le tienen un coraje, lo ven como gallina cuando ve lombriz, lo quisierna picotear, entonces este no. Es sensacionalismo", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que Manuel Espino le propusiera dialogar con grupos criminales para recuperar la paz del país y consideró que sus opositores no quieren a Espino pic.twitter.com/CGv2IS70DT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2022