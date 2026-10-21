¡Miles de litros desperdiciados! Fuga de agua afecta calles de Coyoacán; otras afectaciones en CDMX | EN VIVO
La Ciudad de México inicia la semana con una fuerte fuga de agua en calles de Coyoacán, afectando a cientos de vecinos de Barrio San Lucas; esto se sabe.
Toma precauciones. Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 21 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este miércoles
Fuga de agua afecta calles de Barrio San Lucas, Coyoacán
En las primeras horas de este 21 de octubre se registró una fuga de agua en la calle Antigua Taxqueña y la calle Real de San Luzcas, en la colonia Barrio San Lucas, alcaldías Coyoacán.
Vecinos de la zona aseguran que la fuga de agua comenzó desde la madrugada de este miércoles. El agua ya ha llegado a varias calles de la colonia.
Inician los trabajos para reparar la fuga de agua en Barrio de San Lucas
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).
Se espera que un unos instantes llegue personal de la brigada de detección y reparación de fugas de agua de la Ciudad de México para iniciar con los trabajos para resolver el problema.
🚰 Fuga de agua en @Alcaldia_Coy Vecinos de la colonia Barrio de San Lucas reportan que comenzó durante la madrugada en Antigua Taxqueña y Real de San Lucas. Personal de @SEGIAGUA ya está en la zona; se espera a la brigada de reparación 🗣️: Julio César Graw (@grawperez) https://t.co/tQ5YZnArDS— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 21, 2026